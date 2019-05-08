Отличный состав: на парад Победы выйдет только испытанная техника

В 2019 году главной изюминкой парада Победы станут автомобили министра обороны и командующего церемонией — отечественные лимузины Aurus. При этом до последнего момента было неясно, успеет ли производитель подготовить к праздничной дате нужное количество машин. Интриги добавила и генеральная репетиция торжественного марша, прошедшая 7 мая: в ней не участвовали багги «Чаборз-М3» и пикапы Lada, замеченные на предыдущих тренировках. Новой боевой техники на генеральной репетиции не было. Показ перспективных образцов вооружения можно ожидать на юбилейном параде в будущем году, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Торжественное шествие откроет парадный расчет Преображенского полка со Знаменем Победы. Следом пройдут пешие расчеты воинских частей и военных вузов, представляющие виды Вооруженных сил и рода войск. Кроме того, на площади появятся и парадные расчеты силовых ведомств: Росгвардии, погранслужбы ФСБ, МЧС.

Как сообщили в Минобороны, общая численность личного состава, задействованного в параде, превышает 13 600 военнослужащих: более 400 из них пройдут в составе механизированной колонны, а в строю авиации — около 170 летчиков.

Современная броневая

Механизированную колонну, которая появится на Красной площади вслед за пешими расчетами, возглавит всемирно знаменитый танк Победы Т-34-85. За символом Великой Отечественной войны выйдут десять бронеавтомобилей «Тигр-М»: три из них оснащены боевым модулем «Арбалет», три — противотанковым комплексом «Корнет-Д». Кроме них в параде примут участие автомобили повышенной защищенности «Тайфун-К 4х4».

После этого зрители смогут увидеть основную ударную мощь мотострелковых и танковых войск России. Вслед за БТР-82А со знаменем на Красную площадь выйдут современные гусеничные БМП «Курганец» и БМП-3, танки «Армата» и боевые машины поддержки танков. «Арматы» будут представлены на параде в своей новейшей модификации — уже в нынешнем году первые 16 таких танков поставят в войска для проведения испытаний в разных климатических условиях. Завершит прохождение тяжелой бронетехники парадный расчет Т-72Б3.

После мотострелков и танкистов в механизированной колонне пройдут гвардейцы-десантники. ВДВ на параде представят боевые машины десанта БМД-4М и гусеничные бронетранспортеры БТР МДМ.

Ракетные войска и артиллерия выйдут на Красную площадь «с главными калибрами». Артиллеристы выведут на парад самоходные гаубицы «Мста-С», пусковые установки «Искандер-М», а также самые мощные в мире реактивные системы залпового огня 300-мм «Смерч». Войска ПВО выйдут с зенитными ракетными комплексами «Тор-М2» и «Бук-М2», зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» и с пусковыми установками зенитной ракетной системы С-400, которая на сегодняшний день считается самой совершенной в мире.

За военной техникой всех родов Сухопутных войск и ВДВ по главной площади страны пройдут машины Росгвардии. Это ведомство в прошлом году впервые представило на параде свою технику: расчет состоял из бронеавтомобилей «Патруль» и бронированных грузовиков «Урал». В этом году перечень видов техники ФСВНГ, участвующей в параде, значительно шире: специальная машина бронированная СМБ «Тигр», бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тайфун-У», а также «Тигр-М».

В конце «механизированной» части парада по Красной площади традиционно проходит парадный расчет РВСН. В 2019 году этот род войск будет представлен пусковыми установками стратегических ракет «Ярс» и машинами прикрытия «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет». Закроют прохождение военной техники три бронетранспортера «Бумеранг», несущие флаги видов Вооруженных сил.

На генеральной репетиции парада 7 мая не было расчетов багги «Чаборз-М3» и пикапов Lada и «УАЗ» с пулеметами, при этом в предыдущих тренировках они участвовали.

Покажут, но позднее

Особенностью нынешнего парада станет то, что на нем не будут демонстрироваться перспективные образцы вооружения. Самая необычная техническая новинка — кабриолет российского производства Aurus, на котором глава Минобороны впервые примет парад Победы. При этом участие отечественного лимузина в церемонии было под вопросом до последнего момента. Как сообщали «Известия», в середине апреля был полностью готов только один экземпляр автомобиля — по регламенту же требуется не менее трех (два основных и один запасной).

В 2019 году вся участвующая в торжественном мероприятии техника — это серийные образцы, массово поставляемые в войска, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Невозможно каждый год массово выставлять какие-то новинки. Это не лучший показатель, — сказал Владислав Шурыгин. — Важно, чтобы перевооружение шло волнами. Потому что это процесс, который определяет военную политику на 15–20 лет вперед. Такие волны перевооружения и сопровождаются большим количеством новых экземпляров. А дальше необходимо, чтобы они шли в войска в достаточном количестве, чтобы их осваивали, чтобы их можно было модернизировать. И в итоге наступает время, когда мы видим на парадах технику, уже стоящую на вооружении.

— Парад — это не показы дома мод, где каждый сезон представляют новую коллекцию, — согласен и военный эксперт Виктор Мураховский. — Системы вооружений разрабатываются длительное время и затем стоят на оснащении десятилетия. Большой комплект новинок показали в юбилейном 2015 году. Надо ждать следующего года, он будет юбилейным. По предварительным признакам можно ожидать, что кое-что покажут.

Воздушные порядки

Воздушную часть парада откроют четыре группы вертолетов — Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24. Затем в парадном строю пройдут 12 групп самолетов всех родов авиации ВКС. Над Красной площадью должны появиться стратегические ракетоносцы Ту-160 «Белый лебедь» и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, истребители МиГ-29СМТ, МиГ-29, Су-35С и Су-30СМ, истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31, а также бомбардировщики Су-24М и Су-34. Завершат воздушную часть штурмовики Су-25.

Как рассказал «Известиям» командир звена вертолетов Ми-8АМТШ майор Евгений Миргород, на параде вертолетчики выступают на своих штатных машинах.

— Главная сложность заключается в том, что вертолет летит на высоте 150 м, а в Москве есть здания, которые значительно выше, — пояснил он. — Чтобы избежать нештатных ситуаций, экипаж досконально изучает маршрут на картах и макетах местности.

Всего по брусчатке главной площади страны 9 мая пройдут свыше 130 единиц колесной и гусеничной техники, а в воздушной части парада примут участие 74 самолета и вертолета.