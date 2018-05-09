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Парад Победы на Красной площади

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Торжественный парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве. Портал iz.ru наблюдал, как это было. На фото: курсанты академии ВВС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Президент РФ и Верховный главнокомандующий Владимир Путин выступает на параде Победы, посвященном 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу на Красной площади во время военного парада, посвященного 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Слушатели академии ВВС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Военнослужащие парадных расчетов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Самолет Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Женщины-курсанты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Арктический зенитно ракетный комплекс «Тор»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Снайперы Федеральной службы охраны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-26
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Курсанты Черноморского высшего военного училища
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Квадроциклы со штандартами фронтов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Войска десанта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Пилотажная группа «Русские витязи» и «Стрижи» выполняют фигуру «Большой бриллиант»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Курсанты Нахимовского военно-морского училища
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Ветеран Великой Отечественной войны после парада Победы
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