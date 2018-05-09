Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и сербский лидер Александр Вучич возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Церемония прошла в Александровском саду у стен Кремля.

До нее на Красной площади состоялся торжественный Парад Победы, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие более 13 тыс. человек. Было задействовано 159 единиц вооружения и техники, 75 самолетов и вертолетов.

Мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата» был открыт 8 мая 1967 года. В центре мемориала находится надгробная площадка с бронзовой пятиконечной звездой, в середине которой горит Вечный огонь, зажженный от пламени, пылающего на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. На надгробье надпись: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».