Порошенко возложил цветы у Вечного огня в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко возложил цветы у Вечного огня в Парке Вечной Славы в Киеве. В торжественной церемонии принял участие глава украинского кабмина Владимир Гройсман, министры, представители силовых и дипломатических структур, ветераны войны.

В среду, 9 мая, на Украине запланировано около 1,5 тыс. мероприятий, посвященных празднованию Дню Победы. Их организаторы заявили об участии около 390 тыс. человек, пишет ТАСС.

В Киеве также состоится шествие «Бессмертного полка», в нем примут участие около трех тыс. граждан. Ранее 9 мая Порошенко назвал акцию «Бессмертный полк» частью гибридной войны России.

День Победы 9 мая по-прежнему остается государственным праздником на Украине, однако основные мероприятия на официальном уровне перенесены на 8 мая. Также этот день в стране был переименован в «День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов», что вычеркнуло всё упоминание о Великой Отечественной войне.

9 Мая остался государственным праздником, но перестал быть выходным днем.

В Москве шествие «Бессмертного полка» начнется 9 мая в 15:00 у Белорусского вокзала. Ожидается, что в акции примут участие сотни тысяч жителей столицы.