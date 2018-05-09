«Бессмертный полк» в Москве соберет миллион участников

В День Победы 9 мая около миллиона участников соберет акция «Бессмертный полк» в Москве. В минувшем году в шествии в условиях плохой погоды приняли участие более 800 тыс. человек, рассказала руководитель пресс-службы региональной патриотической организации «Бессмертный полк – Москва» Елена Калгина.

«Мы думаем, что около 1 млн человек примут участие, в прошлом году пришли более 800 тыс. человек, но тогда было очень холодно, шел дождь со снегом. В этом году погода обещает быть хорошей, поэтому мы предполагаем, что цифра может приблизиться и даже перешагнуть отметку в 1 млн», — приводит ее слова ТАСС.

«Бессмертный полк» проходит во всех регионах России, в шествии трижды участвовал президент страны Владимир Путин: он проносил фото своего отца Владимира Спиридоновича Путина, который был тяжело ранен в ноябре 1941 года. Портал iz.ru сообщал, что Владимир Путин может вновь принять участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы 9 мая.

В среду 9 мая более 400 человек вышли на акцию «Бессмертный полк» в Пекине. В этом году «Бессмертный полк» уже прошел по улицам Торонто, Стокгольма, Лиссабона, Манчестера и других городов Великобритании, Нью-Йорка и даже Ватикана. Впервые шествие прошло в Мельбурне и Женеве.