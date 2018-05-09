Более 400 человек вышли на акцию «Бессмертный полк» в Пекине

Более 400 человек приняли участие в памятной акции «Бессмертный полк» в парке «Чаоян» в Пекине.

«В этом году на шествии собралось более 400 человек. По сравнению с прошлым разом в акции приняли участие гораздо больше китайцев», — сообщила координатор движения «Бессмертный полк» в китайской столице Елена Тимофеева в комментарии ТАСС.

По ее словам, централизованная колонна людей с портретами своих родственников проследовала под песни военных лет к памятнику «Советский сокол». Участники мероприятия почтили минутой молчания память героев войны и запустили в небо символический салют из лепестков роз.

В этом году «Бессмертный полк» уже прошел по улицам Торонто, Стокгольма, Лиссабона, Манчестера и других городов Великобритании, Нью-Йорка и даже Ватикана. Впервые акция была организована в Мельбурне и Женеве.

В российской столице шествие «Бессмертного полка» начнется 9 мая в 15:00 у Белорусского вокзала. Ожидается, что в акции примут участие сотни тысяч жителей столицы.