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Более 400 человек вышли на акцию «Бессмертный полк» в Пекине

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Фото: ТАСС/Алексей Селищев
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Более 400 человек приняли участие в памятной акции «Бессмертный полк» в парке «Чаоян» в Пекине.

«В этом году на шествии собралось более 400 человек. По сравнению с прошлым разом в акции приняли участие гораздо больше китайцев», — сообщила координатор движения «Бессмертный полк» в китайской столице Елена Тимофеева в комментарии ТАСС.

По ее словам, централизованная колонна людей с портретами своих родственников проследовала под песни военных лет к памятнику «Советский сокол». Участники мероприятия  почтили минутой молчания память героев войны и запустили в небо символический салют из лепестков роз.

В этом году «Бессмертный полк» уже прошел по улицам ТоронтоСтокгольмаЛиссабона, Манчестера и других городов Великобритании, Нью-Йорка и даже Ватикана. Впервые акция была организована в Мельбурне и Женеве

В российской столице шествие «Бессмертного полка» начнется 9 мая в 15:00 у Белорусского вокзала. Ожидается, что в акции примут участие сотни тысяч жителей столицы.

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