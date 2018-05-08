Прямой эфир

В Юрмале запретили шествие «Бессмертного полка»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Городская дума латвийской Юрмалы запретила 9 мая проведение в городе акции «Бессмертный полк». Отказ мотивировали тем, что заявка была неверно оформлена, сообщил организатор шествия Янис Кузинс.

«Я иду в суд, чтобы оспорить это решение. Запрет незаконен», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Акцию «Бессмертный полк» запретили также власти Минска. В столице Белоруссии в День Победы состоится альтернативная акция «Беларусь помнит». 

Патриотическое шествие «Бессмертный полк» становится популярнее с каждым годом. По данным ВЦИОМа, более 98% россиян отметили, что знают о мероприятии, а 27% уже принимали в нем участие.

В Москве шествие «Бессмертного полка» начнется 9 мая в 15:00 у Белорусского вокзала. Ожидается, что в акции примут участие сотни тысяч жителей столицы.

В этом году «Бессмертный полк» уже прошел по улицам Торонто, Стокгольма, Лиссабона, Манчестера и других городов Великобритании, Нью-Йорка и даже Ватикана. Впервые провели шествие в Мельбурне и Женеве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первое шествие «Бессмертного полка» пройдет в Антарктиде
Экс-глава МВД Украины сообщил о планах Киева сорвать «Бессмертный полк»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017