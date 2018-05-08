В Юрмале запретили шествие «Бессмертного полка»

Городская дума латвийской Юрмалы запретила 9 мая проведение в городе акции «Бессмертный полк». Отказ мотивировали тем, что заявка была неверно оформлена, сообщил организатор шествия Янис Кузинс.

«Я иду в суд, чтобы оспорить это решение. Запрет незаконен», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Акцию «Бессмертный полк» запретили также власти Минска. В столице Белоруссии в День Победы состоится альтернативная акция «Беларусь помнит».

Патриотическое шествие «Бессмертный полк» становится популярнее с каждым годом. По данным ВЦИОМа, более 98% россиян отметили, что знают о мероприятии, а 27% уже принимали в нем участие.

В Москве шествие «Бессмертного полка» начнется 9 мая в 15:00 у Белорусского вокзала. Ожидается, что в акции примут участие сотни тысяч жителей столицы.

В этом году «Бессмертный полк» уже прошел по улицам Торонто, Стокгольма, Лиссабона, Манчестера и других городов Великобритании, Нью-Йорка и даже Ватикана. Впервые провели шествие в Мельбурне и Женеве.