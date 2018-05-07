Участников «Бессмертного полка» в Москве накормят полевые кухни

Специально для участников акции «Бессмертный полк» в Москве 9 мая организуют выдачу воды и еды, а также установят санитарные кабины по маршруту следования шествия, рассказал глава департамента региональной безопасности Владимир Черников.

«Для участников шествия будет предусмотрена выдача воды — 17 цистерн питьевой воды, установлены санитарные кабины — свыше тысячи по маршруту следования колонны. Будут работать полевые кухни – их планируется 47», — приводит его слова «РИА Новости».

Чиновник добавил, что саму колонну разделят на 25 секторов, в каждом из которых будет порядка 40 волонтеров.

В этом году «Бессмертный полк» пройдет уже в седьмой раз. Во время этого марша памяти россияне и жители других стран несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В Москве формирование колонны начнется у метро «Динамо». Она проследует по Ленинградскому проспекту, улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Манежной и Красной площадям. Далее колонна распределяется на Москворецкую набережную и Большой Москворецкий мост. Заканчивается марш на Манежной площади.

На ближайших к Красной площади станциях метро «Лубянка», «Кузнецкий мост», «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад») будут введены ограничения на выход в город.