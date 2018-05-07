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Глава СБУ не исключил провокаций на День Победы

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Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко
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Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не исключил в стране провокации в День Победы, который пройдет 9 мая. 

«Провокации возможны, я не могу их исключить. Над предотвращением некоторых из них мы уже работаем совместно с полицией», — приводит его слова «РИА Новости».

Марш ради памяти
Памятное шествие в День Победы состоится в украинских городах, несмотря на противодействие властей и националистов

Грицак добавил, что у СБУ «есть много разноплановой информации», связанной с проведением праздника. 

4 мая стало известно, что украинские националисты хотят сорвать акцию «Бессмертный полк» в Киеве. Они уже зарегистрировали заявку на проведение своего митинга, чтобы патрулировать улицы и предотвратить шествие. 

Информацию о том, что против «Бессметного полка» готовят провокацию, подтвердил и бывший глава украинского МВД Виталий Захарченко. По его словам, власть напугана тем, что организаторы шествия намерены вывести на улицы более миллиона граждан.

В этом году «Бессмертный полк» пройдет уже в седьмой раз. Во время этого шествия россияне и жители других стран несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

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