Первое шествие «Бессмертного полка» пройдет в Антарктиде

Накануне Дня Победы на станции «Новолазаревская» в Антарктиде пройдет первое в истории континента шествие «Бессмертного полка».

Об этом рассказал один из организаторов акции, врач-хирург станции Михаил Воронцов, передает ТАСС.

Он также сообщил, что с семьей ходил на шествие в Санкт-Петербурге. В этом году День Победы пришелся на зимовку, и участники экспедиции решили провести «Бессмертный полк» в Антарктиде.

«До сих пор здесь еще не проводилось подобных мероприятий, наше будет первым. Начальник станции Юрий Нездеров одобрил наше предложение», — приводит слова Воронцова «Федеральное агентство новостей».

Фотографии родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, зимовщики подготовили заранее. Все 32 человека, работающих на «Новолазаревской», примут 8 мая участие в шествии.

Во вторник стало известно, что движение «Бессмертный полк» запустило новый проект. 9 мая около 700 тыс. человек ожидается на шествии «Бессмертный полк» в Петербурге.