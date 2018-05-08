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Движение «Бессмертный полк» запустило новый проект

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Координатор «Бессмертного полка» в преддверии памятного шествия 9 мая рассказал «Известиям» о создании проекта «Любовью победив войну…». Организаторы движения решили напомнить, что «Бессмертный полк» — не только история участников боевых действий, но и история семьи.

«Хотим, чтобы люди, которые записали в «Бессмертный полк» своих дедушек, вспомнили и про бабушек. Потому что это была очень тяжелая судьба — ждать солдата. Каждый день просыпаться с мыслью, а не придет ли сегодня почтальон с похоронкой. Решать, чем кормить детей. А еще и работать», — пояснил один из создателей проекта Сергей Лапенков.

9 Мая колонны участников «Бессмертного полка» пройдут по улицам городов и сел по всей России. Кроме того, в мероприятии участвует около 60 зарубежных стран, где есть русскоязычные диаспоры.

Подробнее — в материале «Известий»:

«Любовью победив войну…»

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