Около 8 тыс. человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк» в Торонто

В канадском Торонто прошли два шествия «Бессмертного полка», в акциях приняли участие около 8 тыс. человек. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

«По нашей оценке, в ней было около 5 тыс. человек, такого многочисленного «Бессмертного полка» в русскоязычном районе Торонто еще не было», — рассказала лидер общественного движения «Русский мир Канады» Алла Суворова, куратор шествия в районе Северный Йорк.

По ее словам, акция началась с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. В колонне было много детей и молодежи, ветеранов поздравляли с праздником, им дарили цветы.

Участники второго шествия прошли по центру города. Колонна следовала за автомобилем с ветеранами. По словам руководителя группы «Русская Канада» и куратора шествия Леона Мицнера, участие молодежи в шествии говорит о том, что «акция «Бессмертный полк» в Торонто будет жить».

«По нашей оценке, в шествии участвовали около 3 тыс. человек. Люди пели песни, читали стихи и поздравляли друг друга, всё прошло отлично и без происшествий», — добавил он.

Участники акции раздавали прохожим буклеты на английском языке, рассказывающие о союзничестве СССР и Канады в годы Второй мировой войны.

Оба шествия завершились возложением цветов к мемориалу жертвам Холокоста, парадом ветеранов и большим праздничным концертом.

Также 6 мая шествия состоялись в городах Англии, Швеции и Португалии.

«Бессмертный полк» является международным общественным движением. Его история началась в Тюмени в 2007 году. В современном виде акция основана в 2014 году. Участники акции ежегодно в День Победы проходят по улицам городов с фотографиями родственников –– ветеранов ВОВ, узников концлагерей, блокадников, детей войны.