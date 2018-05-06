Акция «Бессмертный полк» в четвертый раз прошла в Стокгольме

Гражданская акция «Бессмертный полк» в четвертый раз состоялась в столице Швеции Стокгольме.

Перед началом акции в храме прихода Сергия Радонежского прошел благодарственный молебен о даровании победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

Затем «Бессмертный полк» начал свое шествие от площади Мариаторгет. Участники несли в руках фотографии своих родственников — участников войны, а также баннеры с названием акции на шведском и русском языках.

На площади Медборгарплатсен состоялся митинг памяти. Он начался с минуты молчания, после которого прозвучал гимн Советского Союза, были исполнены «Священная война» и «Журавли», песни военных лет.

Организатором акции выступил Союз русских обществ Швеции.

5 мая около 2 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Нью-Йорке.