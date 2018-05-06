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«Бессмертный полк» собрал сотни человек на севере и в центре Англии

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Фото: ТACC/Игорь Броварник
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Сотни человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк» на севере и в центре Англии. В Манчестере в акции приняли участие до 200 человек, передает ТАСС со ссылкой на данные посольства РФ в Лондоне.

Местом для сбора участников шествия стала центральная площадь Манчестера. К представителям российской общины присоединился и лорд — мэр города Эдди Ньюман. В обращении к собравшимся он отметил, что победа над фашизмом стала совместным достижением СССР и Великобритании, и напомнил о крайне высокой цене, которую советские люди заплатили за нее.

В городе Дерби в марше участвовали около 60 человек, в Мансфилде — около 80. В центре Лондона 9 мая «Бессмертный полк» состоится в третий раз.

В субботу, 6 мая, акция «Бессмертный полк» в четвертый раз прошла в Стокгольме, а 5 мая около 2 тыс. человек приняли участие в марше в Нью-Йорке.

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