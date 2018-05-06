Прямой эфир

Самойлова возглавила шествие «Бессмертного полка» в Лиссабоне

0
Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская певица Юлия Самойлова возглавила шествие «Бессмертный полк» в столице Португалии Лиссабоне, всего в мероприятии приняли участие более 1,5 тыс. человек.

Шествие организовано при поддержке мэрии Лиссабона, после его окончания на площади перед садом Альфонса Энрикеса состоялся концерт филармонического оркестра, передает РЕН ТВ.

Юлия Самойлова представит Россию на 63-м песенном конкурсе «Евровидение» с песней I Won’t Break, открытие шоу состоится сегодня, 6 мая. Церемония пройдет в Музее искусства, архитектуры и технологии, а главной темой конкурса выбран океан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Певица Юлия Самойлова отправилась в Португалию на «Евровидение-2018»
Киркоров не намерен выступать на «Евровидении»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017