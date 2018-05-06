Самойлова возглавила шествие «Бессмертного полка» в Лиссабоне

Российская певица Юлия Самойлова возглавила шествие «Бессмертный полк» в столице Португалии Лиссабоне, всего в мероприятии приняли участие более 1,5 тыс. человек.

Шествие организовано при поддержке мэрии Лиссабона, после его окончания на площади перед садом Альфонса Энрикеса состоялся концерт филармонического оркестра, передает РЕН ТВ.

Юлия Самойлова представит Россию на 63-м песенном конкурсе «Евровидение» с песней I Won’t Break, открытие шоу состоится сегодня, 6 мая. Церемония пройдет в Музее искусства, архитектуры и технологии, а главной темой конкурса выбран океан.