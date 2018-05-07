Около 700 тыс. человек ожидается на шествии «Бессмертный полк» в Петербурге

Около 700 тыс. человек ожидается на шествии «Бессмертный полк» на 9 Мая в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат вице-губернатора города Александра Говорунова.

В этом году акция пройдет уже в седьмой раз. Во время этого шествия россияне и жители других стран мира несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Сам марш начнется в 15 часов. Колонна будет формироваться на участке от станции метро «Площадь Александра Невского» до Суворовского проспекта, указывает «РИА Новости».

Помогать участникам на всем протяжении пути будут 350 волонтеров. Во время движения «Бессмертного полка» будут работать 11 концертных бригад в составе более 100 артистов.

В 10:00 на Дворцовой площади начнется военный парад. На трибунах разместятся ветераны и почетные гости — 1320 человек.

Празднование завершится салютом с Петропавловской крепости в 22:00.