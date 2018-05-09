Президент Украины Петр Порошенко назвал акцию «Бессмертный полк» частью гибридной войны России и заявил, что Москва рассматривает мероприятие как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил страны.

Заявление Порошенко сделал в ходе акции «Первая минута мира» в рамках Дня памяти и примирения. По его словам, «Бессмертный полк» является частью гибридной войны, которую Россия ведет против Евросоюза, США и других стран.

Также украинский президент заявил, что понимает желание соотечественников почтить память тех, что воевал во Второй мировой войне, но предостерег украинцев от «лукавой московской политики», пишет «РИА Новости».

8 мая на Украине отмечают День памяти и примирения, который был учрежден в марте 2015 года. В западно-европейских странах именно в этот день отмечают победу над нацистской Германией.

День Победы 9 мая по-прежнему остается государственным праздником, однако основные мероприятия на официальном уровне перенесены на 8 мая. Также этот день на Украине был переименован в «День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов», что вычеркнуло всё упоминание о Великой Отечественной войне.

Патриотическое шествие «Бессмертный полк» в 2018 году пройдет в седьмой раз и становится популярнее с каждым годом. По данным ВЦИОМа, более 98% россиян отметили, что знают о мероприятии, а 27% уже принимали в нем участие.

В Москве шествие «Бессмертного полка» начнется 9 мая в 15:00 у Белорусского вокзала. Ожидается, что в акции примут участие сотни тысяч жителей столицы.

В этом году «Бессмертный полк» уже прошел по улицам Торонто, Стокгольма, Лиссабона, Манчестера и других городов Великобритании, Нью-Йорка и даже Ватикана. Впервые провели шествие в Мельбурне и Женеве.

Акцию «Бессмертный полк» запретили также власти Минска, где пройдет альтернативная акция «Беларусь помнит», и городская дума латвийской Юрмалы.