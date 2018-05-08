День Победы в 2018 году масштабно отмечают почти в 100 странах мира. Об этом «Известиям» сообщили в Россотрудничестве. При этом в ведомстве уточнили, что праздновать 9 мая будут не только в столицах — акции памяти пройдут во многих городах стран ближнего и дальнего зарубежья. В Сиднее и Пхукете, в Таллине и Нью-Йорке в эти дни состоятся массовые шествия «Бессмертного полка» — мероприятия, к которому многие иностранцы относятся с теплотой и уважением. И этому не препятствует никакая, даже самая конфликтная, политическая повестка, подчеркнули в беседе с «Известиями» организаторы Дня Победы в Болгарии, Германии, Латвии, Франции и США.

Так, в городе Пловдив на юге Болгарии российская молодежная организация «Наследие» запланировала на 8 и 9 мая акцию «Навеки в камне, навеки в памяти». В День Победы в Пловдиве «Бессмертный полк» начнет свое шествие у Дома культуры, после чего его участники посетят панихиду на русском военном кладбище. В 2018 году главной целью акции стало привлечение внимания к осквернению памятников воинам-освободителям.

— Для нас эти монументы хранят в себе не только напоминания о трагических событиях 1941–1945 годов, но и радость победы, которая досталась нам с таким трудом, — сказали «Известиям» в пресс-службе организации.

В Германии День Победы также отмечается масштабно. По словам члена координационного совета российских соотечественников в Германии Юрия Еременко, по всей стране проходят десятки памятных акций, в которых принимают участие тысячи как русскоязычных граждан, живущих в Германии, так и коренных немцев.

В 2018 году «Бессмертный полк» пройдет по улицам Берлина, Мюнхена, Нюрнберга, Гамбурга, Кельна, Франкфурта и других городов. Шествие запланировано на территории мемориального комплекса Дахау в Баварии, где в 1933-м нацисты создали первый большой концентрационный лагерь.

На вопрос «Известий», как к «Бессмертному полку» и другим акциям ко Дню Победы относятся сами немцы, активист заявил, что все такие мероприятия вызывают у людей понимание.

— Официальные власти также относятся к этому с уважением. Их представители, как правило, принимают участие в акциях: произносят речи, вспоминают жертв войны, благодарят освободителей, Красную армию и ее союзников, — рассказал Юрий Еременко.

В латвийском городе Юрмала шествие «Бессмертного полка» пройдет уже в третий раз: запланировано, что оно начнется у автовокзала Слока и завершится у воинского братского кладбища. Противодействия акции со стороны мэрии нет, однако после сообщений о решении латвийских властей ограничить работу Facebook страница организатора марша Яниса Кузинса оказалась заблокированной.

Во Франции памятные акции состоятся 8 мая. В Париже «Бессмертный полк» пройдет по маршруту от площади Республики до кладбища Пер-Лашез, где находится памятник советскому воину. В 2017 году в парижском шествии принимали участие около 1,5 тыс. человек.

— У французов реакция на шествие положительная, — рассказал «Известиям» общественный деятель и почетный президент координационного совета российских соотечественников во Франции Дмитрий де Кошко. — Граждане страны приветствуют подобные акции.

В США празднование Дня Победы проходит фактически во всех крупных городах в период с 5 по 9 мая. Акции в Штатах стали одними из самых масштабных: по словам координатора «Бессмертного полка» в США Игоря Кочана, по всей Америке организаторы раздали около 10 тыс. георгиевских ленточек.

В Нью-Йорке «Бессмертный полк» прошел по набережной Гудзона на Манхэттене, от которой отчаливали военные корабли до Бэттери-парка, где находится памятник воинам Второй мировой войны. Праздник в США очень похож на День Победы в России: кроме шествия «Бессмертного полка», в Нью-Йорке отгремел салют, организаторы угостили гостей солдатской кашей, а также устроили показ фильма «Девчата» под открытым небом.

— Иногда чем жестче отношения в политических верхах, тем лучше отношения на более низком уровне, — заметил Игорь Кочан. — Люди не видят в этом никакой политической акции. Да она такой и не является.

По его словам, сегодня «Бессмертный полк» можно назвать международной акцией — в 2018 году в США, кроме россиян, в ней приняли участие американцы, выходцы из постсоветского пространства и даже китайцы.