Всероссийский салют

В День Победы по всей стране пройдут массовые праздничные мероприятия. С утра в 27 городах страны запланированы военные парады. Они, в частности, состоятся в Петербурге, Севастополе, Туле, Мурманске, Екатеринбурге, Владивостоке. В столице Парад Победы, по традиции, стартует в 10.00. Практически в каждом уголке страны пройдут церемонии возложения цветов к местным памятникам, связанным с Великой Отечественной войной.

После официальных утренних мероприятий в городах начнутся шествия «Бессмертного полка». Традиционно самое многочисленное ожидается в Москве — ожидается, что в нем примут участие около 1 млн человек.

В течение дня в большинстве городов пройдут концерты и праздничные гулянья в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Вечером в российских городах состоятся праздничные салюты. Самое зрелищное шоу ожидается в Москве — в общей сложности будет дано более 10 тыс. залпов с 33 площадок. В Санкт-Петербурге салют запустят на территории Петропавловской крепости. В обеих столицах шоу начнутся в 22.00.