Москву украсили более 2 тыс. праздничных конструкций ко Дню Победы

Ко Дню Победы в столице установлено более 2,3 тыс. праздничных конструкций, монтажные работы будут полностью завершены 7 мая. Об этом сообщил глава городского департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.

По его словам, в первую очередь уделялось внимание известным памятным местам: Поклонной горе, Большому театру, Лубянской площади, Триумфальной арке. На этих площадках будут установлены флаговые конструкции с журавлями «в память тех ушедших героев, которые ковали Победу».

На Лубянской площади с 16 экранов будут транслироваться более 300 фотографий из архивов.

«В этом году задействованы новые элементы украшения: на четырех фасадах — комплекса на Поклонной горе, Театра Российской армии, входных группах ВДНХ и Парка культуры — будет демонстрироваться видеомэппинг. Сделаны специальные подборки, которые будут воссоздавать события, происходившие в те годы в Москве», — цитирует Гасангаджиева агентство городских новостей «Москва».

Ранее власти Москвы анонсировали масштабную развлекательную программу в День Победы. Праздничные мероприятия завершатся масштабным салютом, который запустят с 33 площадок по всей Москве.