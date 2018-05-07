Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Россияне на этой неделе будут работать всего четыре дня. В связи с празднованием 9 мая Дня Победы в среду будет выходной. Об этом сообщили в Роструде.

«День Победы 9 мая в этом году выпадает на среду, в связи с чем в середине рабочей недели у россиян будет один выходной день», — приводит заявление ведомства ТАСС.

Также отмечается, что вторник будет сокращенным рабочим днем. Домой работающие россияне смогут уйти на час раньше.

На прошлой неделе в связи с майскими праздниками жители РФ работали всего два дня.

6 мая в Москве состоялась генеральная репетиция Парада Победы. В показательном смотре приняли участие 13 тыс. военнослужащих, более 150 единиц современного вооружения и военной техники. Авиация из-за неблагоприятных погодных условий в репетиции не участвовала.