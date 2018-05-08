«Для меня лучшие стихи и проза — военные»

В Кремлевском дворце состоялся концерт «Спасибо за верность, потомки!», собравший участников акции «Бессмертный полк» из многих стран мира. Помимо звезд эстрады на сцену вышел сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой, а 9 мая прославленный актер пройдет с москвичами по улицам столицы. Чем дорог ему «Бессмертный полк» и что для него значит патриотизм, народный артист СССР рассказал корреспонденту «Известий».

— Василий Семенович, поздравляю вас. Концерт в Кремле получился и величественным, и трогательным. И, что немаловажно, напомнил об истории движения.

— Вы правы, нам есть что вспомнить. Вот уже несколько лет мы собираемся в Кремлевском дворце. Со всей страны приезжают представители «Бессмертного полка» — прекраснейшего движения, которое родилось в центре Сибири и разрослось с невероятной мощью. Причем не только внутри страны, но и за ее пределами. Во многих городах Америки, Лондоне и Париже, в Израиле и Германии и даже в Австралии русские уже прошли с фотографиями своих родных.

полк лановой Актеры Михаил Ножкин и Василий Лановой (справа налево) держат портреты родных, участников Великой Отечественной войны во время акции «Бессмертный полк» на Поклонной горе в Москве Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Ежегодно участники движения накануне Дня Победы приезжают в Москву. У нас проходят замечательные встречи, разговоры о былом, воспоминания и знакомства. А завершается всё замечательным концертом, в котором принимают участие наши актеры и певцы, исполняющие военные произведения.

Я должен сказать, что акция «Бессмертный полк» родилась без всякого пожелания сверху, из чувства благодарности современников к поколению, которое отстояло нашу страну. Отстояло русскую культуру, литературу, музыку, нашу природу и, в конце концов, нашу душу. Всё, чем отличается и гордится Россия. Считаю, что «Бессмертный полк» — дело замечательное, и поэтому согласился быть одним из трех сопредседателей движения.

— На концерте вы исполнили легендарную песню из не менее легендарного фильма «Офицеры». Как считаете, почему она до сих пор производит сильнейшее впечатление не только на людей среднего и старшего возраста, но и на молодое поколение?

— Для этого она и писалась 47 лет назад. Для этого создавалась и вся замечательная музыка военных лет, стихи, тексты песен. Их целью было воздействовать на души людей. Вспомните «Вставай, страна огромная» — гениальное произведение, написанное в самом начале войны.

Я записал пять дисков с военными песнями, потому что для меня война — не сухая история, а жизнь. Мои отец и мать родом с Украины, но еще до войны перебрались в Москву. В 1931 году на Украине был страшный голод, и отец уехал на заработки, нужно было спасать семью. Позже к нему перебралась мама с нами, детьми.

лановой Народный артист СССР, сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Каждое лето моих двух сестер и меня отправляли к дедушке и бабушке. 20 июня 1941 года мама посадила нас в поезд. Мы приехали 22-го, вышли из вагона в пять утра на станции Абамеликово недалеко от Винницы и увидели, как над нами самолеты летят бомбить Одессу.

— С родителями вы смогли увидеться нескоро?

— Мы пробыли на Украине 3,5 года. Мама так и не смогла приехать. Она вместе с папой работала на заводе в Москве, где, пока налаживали технику, люди вручную разливали противотанковую жидкость, очень вредную для здоровья. Маму я хоронил инвалидом первой группы, отца — второй. Это был наш, Лановых, вклад в победу.

— Мою бабушку тоже война застала в Винницкой области, и она рассказывала, что у них стояли румыны. Говорила, что они подкармливали их, голодных детей. Мне вспомнился школьник из Нового Уренгоя, который в прошлом году рассказал в бундестаге, что не все вражеские солдаты хотели воевать. Некоторые граждане обвинили его в оправдании нацизма.

— Разные среди врагов были люди. У нас во время войны квартировал немец. Он иногда смотрел на нас, детей, и вдруг начинал плакать. Показывал фото своих пацанов такого же возраста. Однажды подарил мне ремень. А на улице другой немец хотел его забрать, но я ни в какую. Тогда он дал очередь у меня над головой. После этого я еще долго заикался.

Насчет реакции на бундестаг, я подозреваю, что так, наверное, происходит в любой стране. Уж больно щепетильная тема. Люди вообще более гуманны, нежели политики.

— Вы неоднократно говорили, что вы актер, а не политик, и тем не менее вам часто приходится отвечать на провокационные вопросы, касающиеся войны и трактовки ее итогов. Издержки работы сопредседателя «Бессмертного полка»?

— Да глупости всё это. Либеральные замашки. Один эстрадник как-то со сцены сказал, что надо было сдать Ленинград и никаких жертв бы не было. Представляете, каково это блокадникам слушать? Каково этим людям, которые выстояли и выжили? Это жуткие вещи. А потом, если немцы занимали какие-то западные города, они там ничего особенного не делали. Но у нас они планировали оставить из всей России миллионов двадцать, остальных — убрать.

В свое время я озвучивал документальный фильм Романа Кармена «Неизвестная война». Там была грандиозная хроника. Я запомнил на всю жизнь кадры ленинградцев, которые одними из первых записались в добровольцы. Около 80 человек: молодежь, старики, женщины…

Когда камера по ним шла, я должен был произнести фразу: «Вглядитесь в эти лица, почти никто из них не останется живым». Я не мог записать эти слова бог знает сколько времени, потому что комок в горле стоял. И как у кого-то после этого язык поворачивается рассуждать, что Ленинград надо было сдать…

концерт Актер Василий Лановой выступает на праздничном концерте Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— У вас потрясающие киноработы, где вы играли военных. Тема Великой Отечественной для кинематографа интересна до сих пор. Сейчас на экраны вышел фильм Константина Хабенского «Собибор». Поколение кинематографистов, которое не застало войну, по-своему ее переосмысливает.

— Я, увы, не видел еще эту картину. Но молодежи обязательно нужно показывать фильмы о войне, чтобы они это впитали на всю жизнь. Чтобы понимали, какое невероятное мужество потребовалось их прадедушкам и прабабушкам, какая цена заплачена за то, что они могут сегодня спокойно жить и работать.

В песне из фильма «Белорусский вокзал» есть строчка: «Мы за ценой не постоим». Так вот, то поколение за ценой не постояло. Нужно эти вещи обязательно каждому поколению прививать. Мне о войне никто не рассказывал. Просто я 3,5 года провел там ребенком, и воспоминания остались со мной на всю жизнь. Для меня лучшие песни, стихи и проза — военные. Мгновенно вспоминаются вещи, которые мы пережили. И в советских картинах эта память заключена.

— Как сохранить память? Лично вы каким образом прививали своим детям особое отношение к 9 Мая?

— Ежегодно водил их в парк культуры и отдыха имени Горького. Там собирались целые дивизии, вернувшиеся с фронтов. Дети смотрели, а я рассказывал: это идут артиллеристы, а это — летчики. А потом мы смотрели советские фильмы, в том числе гениальную картину «Летят журавли».

Сколько же таких прекрасных фильмов было снято! Особенно в Белоруссии. Там же почти каждый третий погиб, через них все войны шли на Русь. А стихи какие потрясающие тогда писали! Сергей Орлов в годы войны написал стих «Солдату»: «Его зарыли в шар земной, / А был он лишь солдат, / Всего, друзья, солдат простой, / Без званий и наград. / Ему как мавзолей земля — / На миллион веков, / И Млечные Пути пылят / Вокруг него с боков. / На рыжих скатах тучи спят, / Метелицы метут, / Грома тяжелые гремят, / Ветра разбег берут. / Давным-давно окончен бой... / Руками всех друзей / Положен парень в шар земной, / Как будто в мавзолей».

— Потрясающее стихотворение, жаль, что наши читатели не смогли услышать его в вашем исполнении.

— Да, сильный стих. Было тогда такое поколение мощное, в том числе и дети войны. К сожалению, оно сейчас уходит. Не стало вахтанговцев Славы Шалевича и Юры Яковлева, но войну они всю жизнь помнили. И реагировали соответствующе.

— Поймал себя на мысли, что ваша песня из фильма «Офицеры» очень символична в контексте «Бессмертного полка». Каждое 9 Мая по всей России «глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят».

— Да, конечно. «Офицеров» ежегодно показывают по телевизору. Ко мне многие подходят и говорят: «Сколько бы ни смотрел, всегда плачу». Фильм работает в нужном направлении. Замечательная патриотическая картина. А потом в таких вопросах людям даже не нужна какая-то подсказка извне. Люди сами с радостью и гордостью за своих близких выходят на улицы.

Помню, одна женщина пожилая мне рассказывала, как она присоединилась к «Бессмертному полку». Сидела дома, смотрела телевизор. Видит, по улице идут люди, несут портреты. Пригляделась, а на снимках военные — мальчики и девочки. Те самые увядшие фотографии. Бросилась искать портрет своего погибшего Сашки. Нашла и побежала на улицу. Что тут добавишь?