«Бессмертному полку» России официально уже шесть лет. Движение зародилось в Томске — 9 мая 2012 года его участники впервые прошли по городу с портретами фронтовиков Великой Отечественной войны. С тех пор движение охватило всю страну и вылилось за ее пределы: акцию памяти в той или иной форме проводят примерно в 60 государствах мира, в ней принимают участие миллионы человек. А в летописи «Бессмертного полка» собралось более 400 тыс. историй.

Сами координаторы уже не считают, сколько людей выходят 9 мая на памятное шествие.

— Мы перестали вести статистику в 2016 году, — пояснил «Известиям» один из создателей проекта Сергей Лапенков. — У нас была задача — сделать «Бессмертный полк» народной традицией. Мы ее выполнили. «Бессмертный полк» не про цифры. Он про судьбу.

В этом году организаторы движения решили напомнить его участникам, что «Бессмертный полк» — не только история участников боевых действий. Это история семьи.

Полк_1 Участники шествия «Бессмертный полк», посвященного 68-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, на проспекте Ленина в Томске Фото: РИА Новости/Яков Андреев

— Мы запустили проект «Любовью победив войну…», — пояснил Сергей Лапенков. — Хотим, чтобы люди, которые записали в «Бессмертный полк» своих дедушек, вспомнили и про бабушек. Потому что это была очень тяжелая судьба — ждать солдата. Каждый день просыпаться с мыслью, а не придет ли сегодня почтальон с похоронкой. Решать, чем кормить детей. А еще и работать. Моя бабушка двух сыновей вырастила, пока дед был на войне. А потом он вернулся без ног, и она чувствовала себя самым счастливым человеком.

В «Бессмертном полку» участвует около 60 зарубежных стран, где есть русскоязычные диаспоры. Но участники движения считают, что оно может объединять людей разных наций, ведь тема памяти всенародная.

— Это история и собственных дедушек и бабушек иностранных граждан. Например, Новая Зеландия отправила в Европу во время Второй мировой войны экспедиционный корпус. И 7,5 тыс. новозеландцев не вернулись домой после боев за освобождение Греции, Бельгии, Италии. Это история и про них, — добавил Сергей Лапенков.

9 Мая колонны участников «Бессмертного полка» пройдут по улицам городов и сел по всей России.

— Шествия проходят в каждом районе Челябинской области. Некоторые колонны отправляются от наших деревень с экзотическими названиями: Париж, Фершампенуаз, Берлин. Так и говорим: «Париж идет», — рассказала «Известиям» один из координаторов «Бессмертного полка» в Челябинске Елена Скорнякова.

Полк_2 Участники акции «Бессмертный полк» в Мадриде Фото: РИА Новости/Елена Шестернина

В самом Челябинске движение называется «Бессмертный полк Танкограда» (Танкоград — неофициальное название города, потому что в нем в годы войны было налажено крупнейшее производство танков). Шествие по традиции открывают пять красных машин «Победа», одна из них выпуска 1945 года. В прошлом году около 75 тыс. человек прошли под музыку по центральной улице города. А еще столько же встречали шествие возле своих домов.

— Мы идем через сплошные овации, — отметила Елена Скорнякова.

«Известия» поговорили с участниками «Бессмертного полка» из разных регионов страны.

Кузьма Аверьянович Архипкин, ветеран Великой Отечественной войны, житель Хабаровска:

— «Бессмертный полк» нужен, чтобы молодое поколение помнило и знало о той трижды проклятой войне. Я никому не желаю ни слышать, ни видеть войны!

Историю Кузьмы Аверьяновича рассказала его жена, Надежда Михайловна Демчук.

— В 1941 году мой муж подростком жил в Биробиджане у своего брата. Был учеником на мебельной фабрике. Началась война, и его, несовершеннолетнего, забрали в армию. Несколько месяцев шла подготовка — и на фронт. В Биробиджане сформировали целый полк. Погрузили его в теплушки и отправили. Потом ночью дали команду выходить, выдали автоматы и отправили в бой.

Кузьма Аверьянович воевал на Смоленском направлении, был стрелком в 101-й гвардейской дивизии. В 1943-м был контужен, получил множественные ранения. Руки-ноги были перебиты, речь отнялась. Восемь месяцев провел в госпиталях. Однажды очнулся в морге — сочли мертвым. Когда привезли очередной труп, подал голос, и его вернули на больничную койку. Домой в Биробиджан приехал инвалидом второй группы.

О войне муж говорит со слезами. Перед глазами у него до сих пор гибель друзей. Всё пришлось выдержать.

Я сама жила в Хабаровске. Была младшим, десятым ребенком в семье. Война началась — мне было 10 лет. Работали на полях, копали рвы (готовились к войне с Японией), собирали макулатуру, металлолом, деньги на строительство самолетов, танков. Помогали матерям на машиностроительном заводе — собирали стружку от токарных станков. Вечерами вместе с отцом (он был кузнецом) плели веревки для сбруи.

На фронте погибли мужья двух моих старших сестер.

Милован Ковачевич, житель Челябинска:

— В шествии «Бессмертного полка» мы уже четыре года участвуем всей семьей: две дочки, жена и я. В любую погоду. Потому что для нас это не прогулка, а дань памяти и благодарности предкам. Несем портреты дедов и сестры моей бабушки Аллы Коваль. Она совсем юной девушкой ушла медсестрой на фронт, приписав себе возраст. Выносила раненых с передовой и даже бросилась на танк, прикрывая товарища.

Полк_3 Ветераны Великой Отечественной войны во время акции «Бессмертный полк», посвященной 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Челябинске Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Мой дед Милован Ильич Ковачевич родился в Черногории. Во время Второй мировой войны был организатором партизанских действий в Югославии, Италии. Попал в плен. Дважды сидел в итальянском концлагере. В первый раз сумел бежать. Во второй его освободили. В Италии был руководителем интернационального партизанского отряда. После освобождения юга страны его зачислили в 1-ю танковую бригаду югославской армии, в составе которой освобождал Черногорию, Боснию, Герцеговину. После войны получил распределение на учебу в Московскую бронетанковую академию. В 1949 году после расстрела группы югославских коммунистов выразил протест против режима Тито и отказался от югославского гражданства. Всю оставшуюся жизнь посвятил обучению студентов танковому делу в Уральском государственном университете. Дожил до 95 лет. Похоронен в Челябинске.

О моем деде написана книга — на основе бесед с ним. Но и в ней мало фактов о войне. Дед не любил говорить о ней, а если и рассказывал, то забавные истории. Например, о том, как в итальянском концлагере один из заключенных — повар по профессии — накормил их мясным блюдом. Потом оказалось, что это было мясо кошки, которую тот сумел поймать. На самом деле в военные годы ему многое пришлось пережить. Всю жизнь носил осколок в ноге, но виду не показывал. Никого не беспокоил тягостными воспоминаниями.

Татьяна Фомина, жительница Кургана:

— На шествие «Бессмертного полка» ходим с детьми и внуками. У нас в семье воевало много народу. Прежде всего это моя мама — Полина Васильевна Умнова. Она была выпускницей медицинской школы, и в первые же дни войны 20-летней девочкой сразу же отправилась в военкомат. Работала медсестрой в Златоустовском госпитале. Потом были Третий украинский фронт, Болгария, Румыния, Югославия, Венгрия. Демобилизовалась очень поздно, в 1947 году, потому что госпиталь оставался на территории Румынии, надо было долечивать солдат. И местное население тоже лечили.

Полк_5 Акция «Бессмертный полк» в Кургане Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Я не расспрашивала маму о войне — чувствовала, что ей это тяжело. А сыновья мои, когда были мальчишками, расспрашивали ее. И мама начинала вспоминать. Говорила, что в начале войны среди раненых были 40-летние, 50-летние. А под конец пошли мальчики 16–17 лет. Было страшно смотреть на их мучения. Сестры писали за них письма домой, даже самодеятельность устраивали. Санитарный поезд, на котором они вывозили раненых, попадал под бомбежки. И самое страшное для медсестер было, что они не могли помочь укрыться лежачим больным.

Помню, какой-то мы смотрели фильм, там на войну провожали с гармошками и плясками. И мама сказала: «Это все неправда». Ее война застала в родной деревне, куда она приехала на каникулы (к тому моменту она уже работала в другом городе). Пололи картошку. Приехал верховой и закричал, что война началась. Все всё побросали и побежали в сельсовет. А туда идти 40 км. И всю дорогу со всех деревень в этот поток вливались ручейки людей. И такой вой стоял! Так все ревели, так рыдали! Никаких песен и плясок не было.

С войны мама вернулась старшим лейтенантом медицинской службы. Ей уже было 28. Лучшие годы войне отдала. Один брат мамы погиб на фронте, другой был тяжело ранен и умер вскоре после войны.