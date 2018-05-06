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В Берлине прозвучали «Песни Победы»

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Концерт под открытым небом дали в воскресенье, 6 мая, артисты музыкального коллектива «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano, передает ТАСС. Выступление состоялось на центральной берлинской площади, вход на мероприятие был бесплатным.

Для зрителей были организованы 3,5 тыс. сидячих мест, все они были заняты, по периметру площадки и на ступенях Берлинского драматического театра стояли сотни зрителей.

Хор исполнил известные песни, в том числе прозвучали «Темная ночь», «Три танкиста» и «Катюша».

Концерт организован в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В воскресенье сообщалось, что российский рок-исполнитель Гарик Сукачев выступит в Риге 9 Мая с бесплатным концертом, мероприятие состоится в честь Дня Победы у памятника воинам-освободителям.

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