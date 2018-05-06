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Гарик Сукачев выступит в Риге 9 Мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский рок-исполнитель Гарик Сукачев выступит в Риге 9 Мая с бесплатным концертом, мероприятие состоится в честь Дня Победы у памятника воинам-освободителям, передает «РИА Новости».

Сукачев станет специальным гостем празднования, рассказали агентству организаторы концерта.

«Специальным гостем празднования 9 Мая около памятника воинам-освободителям в Риге в этом году станет российский рок-музыкант Гарик Сукачев», — отмечается в сообщении.

8 и 9 мая в столице Латвии — городе Риге у памятника воинам-освободителям пройдут торжественные мероприятия в честь 73-й годовщины разгрома нацизма, на сцене выступят около 400 артистов и творческих коллективов.

Портал iz.ru сообщал, что 9 мая в странах Евросоюза может стать государственным праздником.

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