Российский рок-исполнитель Гарик Сукачев выступит в Риге 9 Мая с бесплатным концертом, мероприятие состоится в честь Дня Победы у памятника воинам-освободителям, передает «РИА Новости».

Сукачев станет специальным гостем празднования, рассказали агентству организаторы концерта.

«Специальным гостем празднования 9 Мая около памятника воинам-освободителям в Риге в этом году станет российский рок-музыкант Гарик Сукачев», — отмечается в сообщении.

8 и 9 мая в столице Латвии — городе Риге у памятника воинам-освободителям пройдут торжественные мероприятия в честь 73-й годовщины разгрома нацизма, на сцене выступят около 400 артистов и творческих коллективов.

Портал iz.ru сообщал, что 9 мая в странах Евросоюза может стать государственным праздником.