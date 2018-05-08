По собственному желанию

Последний раз парад Победы на Красной площади собирал относительно большое число гостей из-за рубежа в 2015 году, когда Россия широко отмечала 70-ю годовщину со дня окончания Великой отечественной войны. С тех пор Москва отошла от традиции ежегодно официально приглашать мировых лидеров принять участие в очередном параде. Но неизменно подчеркивала, что будет рада всем, кто захочет посетить торжества по собственной инициативе. В 2018-м такими гостями станут президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Последний решил совместить желание отдать дань памяти воинам, освободившим мир от фашистов, с необходимостью обсудить с Владимиром Путиным темы Сирии и Ирана.

Традиции приглашать на парад Победы мировых лидеров Россия придерживалась в случае, если речь шла о круглой дате. Значительное число глав иностранных государств и правительств посетило Москву по случаю 50-й и 60-й годовщин Победы, то есть в 1995 и 2005 годах. Тогда в российскую столицу съехались около полусотни высокопоставленных иностранных гостей. В 2005 году этот список, в частности, включал тогдашних президента США Джорджа Буша-младшего, немецкого канцлера Герхарда Шредера, премьера Италии Сильвио Берлускони, президента Франции Жака Ширака и внушительное число лидеров стран СНГ и государств Азии.

В 2015-м, когда Россия отмечала 70-летие Победы, состав иностранных участников оказался скромнее — в праздновании приняли участие главы 25 государств, хотя тогда официальные приглашения были отправлены 68 зарубежным лидерам, а также руководителям ООН, Евросоюза и Совета Европы. Из-за разногласий России и Запада до Москвы в тот год под предлогом занятости внутриполитическими делами не доехал ни один из лидеров стран – членов ЕС.

Почетными гостями парада Победы в 2015 году стали глава Кубы Рауль Кастро, тогдашние генсек ООН Пан Ги Мун и гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова, а также лидеры Китая, Монголии, Вьетнама, Венесуэлы и Сербии.

В дальнейшем никаких особых приглашений на парад Победы Москва не рассылала. Но при этом в Кремле всегда подчеркивали, что будут рады тем, кто захочет приехать сам. В 2016-м почетным иностранным гостем на трибуне стал президент Казахстана Нарсултан Назарбаев. В прошлом году в российскую столицу приехал президент Молдавии Игорь Додон — он стал первым за почти полтора десятка лет молдавским лидером, посетившим торжества на Красной площади 9 мая.

В этом году в день 73-й годовщины окончания Великой Отечественной войны почетными зарубежными гостями станут сербский президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В преддверии мероприятия сербский лидер намерен встретиться с российским коллегой, чтобы обсудить двусторонние и региональные вопросы. В общемировые темы Александр Вучич, по его словам, вмешиваться не намерен, поскольку в них он «не собеседник». Чего нельзя сказать о втором высоком госте.

Как сообщила на днях пресс-служба главы израильского премьера, после парада Победы Биньямин Нетаньяху проведет с российским президентом Владимиром Путиным встречу, на которой представит коллеге все детали добытых израильской разведкой документов по иранскому ядерному досье. Как известно, сейчас ядерная сделка, заключенная Тегераном и «шестеркой» (пять стран-членов Совбеза ООН + Германия) оказалась под угрозой срыва из-за декларируемого США намерения выйти из нее.

Россию и Израиль давно сближает резкое неприятие антисемитизма и попыток в ряде стран Запада героизировать пособников нацистов. В прошлом году Израиль стал единственной страной, парламент которой солидаризировался с Москвой, осудив в специальном заявлении снос памятников советским воинам-освободителям в Польше. Но на этот раз тема, ради которой Биньямин Нетаньяху прилетает в Москву 9 мая, не вызывает у сторон такого единодушия. Если Израиль, как и США, считает, что сделка неэффективна и не гарантирует отказа Ирана от развития ядерного арсенала, то Россия исходит из того, что разрывать соглашение ни в коем случае не стоит.