В параде Победы будут участвовать беспилотники

Парад Победы – 2018 станет первым «беспилотным» парадом. Впервые на Красной площади появятся не только люди и боевые машины, но и роботизированные комплексы различного назначения — разведчики, саперы и даже роботанки. Впрочем, беспилотниками показ новинок не исчерпывается. Публике продемонстрируют боевые квадроциклы и снегоходы, легкие пикапы с пулеметами и тяжелые машины огневой поддержки, а Росгвардия впервые с момента создания выставит целую колонну техники. Всего же в параде примут участие 159 образцов вооружения и военной техники.

Откроет торжественное шествие парадный расчет Преображенского полка со Знаменем Победы. Следом пройдут пешие расчеты, представляющие виды вооруженных сил, высшие военные учебные заведения, воинские части. По площади также пройдут парадные расчеты силовых ведомств.

Моторизованную часть парада по традиции возглавит танк Т-34. За ним будут следовать десять мотовездеходов АМ-1 со знаменами фронтов. Мотовездеходы — первая новинка предстоящего парада. Это квадроциклы с усиленной рамой. Предусмотрены крепления для оружия и дополнительные кофры для перевозки боеприпасов. АМ-1 уже эксплуатируются в разведывательных подразделениях ВДВ. В дальнейшем они поступят на вооружение арктических бригад и спецподразделений.

Следом за знаменной группой пройдет «коробка» легкой бронетехники. В ней, помимо бронеавтомобилей «Тигр-М», будут броневики «Тайфун-К» с колесной формулой 4х4. Это еще одна новинка нынешнего парада. Четырехколесные миннозащищенные «Тайфуны» уже успели поработать в Сирии и будут поставляться в войска. Эти броневики пригодны даже для десантирования с парашютом, поэтому одним из заказчиков станут ВДВ.

Сразу за легкими машинами на Красной площади впервые появится бронетехника Военной полиции. Это будут девять бронеавтомобилей 6х6 «Тайфун-К» — вместительные бронетранспортеры с усиленной противоминной защитой. Военная полиция активно использует их в Сирии.

Военная полиция была создана сравнительно недавно, но уже успела доказать свою эффективность, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Военные полицейские играют важную роль в Сирии, — отметил Владислав Шурыгин. — Именно они отвечали за восстановление правопорядка на освобожденных территориях и обеспечение переговорного процесса с антиправительственными группировками. Участие в параде частей военной полиции подтверждает их высокий статус и заслуги последних лет.

Далее зрителям будет продемонстрирована самая современная тяжелая техника, имеющаяся на вооружении ВС РФ. Впервые на Красной площади появятся боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», принятые на вооружение в 2017 году. Как рассказал заместитель министра обороны Юрий Борисов, российские военные апробировали эту машину во время сирийского конфликта.

— Машина действительно оказалась по своему функционалу уникальной, — пояснил генерал. — На самом деле это отдельная боевая единица, которая эффективно может вести себя и в условиях городской застройки, и в условиях пересеченной местности.

Также зрители смогут увидеть боевые машины пехоты БМП-3 и «Курганец», танки «Армата» и Т-72Б3, самоходные артустановки (САУ) «Коалиция-СВ» и «Мста-С». ВДВ продемонстрируют БТР-МДМ «Ракушка» и новейшие боевые машины десанта БМД-4М.

Огневую мощь сухопутных войск подчеркнет «ракетно-артиллерийская» колонна, в которой будут высокоточные оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и реактивные системы залпового огня «Смерч».

Традиционно внушительно на параде будут представлены средства ПВО. Публике покажут зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой («Тор-М2» и «Панцирь-С»), средней («Бук-М2») и большой дальности (С-400 «Триумф»). Причем «Торы» будут в двух версиях — обычной и арктической (на двухзвенных вездеходах ДТ). К арктическим «Торам» прилагаются новички парада — снегоходы ТТМ 1901-40 с пулеметами «Печенег».

За ПВО последуют сплошь новинки. Впервые по Красной площади провезут (на грузовых автомобилях) беспилотники — наземные и летающие. Решение об участии в параде Победы робототехнических комплексов было принято в последний момент, перед началом тренировок на полигоне в Алабино. В начале весны «Известия» публиковали утвержденный начальником Генштаба Валерием Герасимовым план парада, и в нем беспилотники еще не фигурировали.

Наземные системы будут представлены комплексом разминирования «Уран-6» и роботом-танком «Уран-9». По словам замминистра обороны Юрия Борисова, «Ураны» были апробированы в Сирии, неплохо себя показали и находятся в опытно-боевой эксплуатации.

Звездой «коробки» беспилотников будут дроны «Корсар». Это средние машины самолетного типа с размахом крыльев около шести метров.

— «Корсар» — это класс ближе даже к оперативному назначению беспилотного средства, который вот буквально свеженький, он недавно закончил государственные испытания, и мы серийно будем закупать, — отметил Юрий Борисов.

В паре с «Корсарами» поедут беспилотные вертолеты «Катран», предназначенные для взлета с палубы корабля и ведения разведки в интересах флота.

Участие в параде — показатель той роли, которую стали играть робототехнические комплексы в российских Вооруженных силах, считает эксперт в области беспилотной авиатехники Денис Федутинов.

— «Корсар» и «Катран» — новые системы, ранее не демонстрировавшиеся ни на выставках, ни на других открытых показах, — пояснил Денис Федутинов. — Аппараты достаточно крупного класса, которые будут хорошо видны зрителям на параде. Кроме того, «Корсар» является первым российским ударным беспилотником.

В предстоящем параде впервые примет участие колонна бронетехники Росгвардии. Для нее отобрали новейшие бронеавтомобили «Патруль» и бронированные грузовики «Урал». Изюминкой колонны росгвардейцев будет цвет машин — защитный серый вместо привычного для армии зеленого.

— Внутренние войска МВД, которые в ходе реформы вошли в Росгвардию, участвовали в парадах постоянно, — рассказал «Известиям» Владислав Шурыгин. — Парадные расчеты Росгвардии продолжат эту традицию.

Завершать парад будет колонна РВСН с тремя мобильными пусковыми установками комплекса «Ярс». Однако на этот раз внимание будет приковано не только к ним, а к их эскорту. В первый раз на параде появятся современные «тачанки» — «УАЗ «Пикап» с крупнокалиберными пулеметами «Корд». Они разрабатывались с учетом опыта сирийской кампании и предназначены для создаваемых «легких» бригад и сил специальных операций.​

Планируется также авиационная часть парада, в ходе которой намечено продемонстрировать новейший истребитель Су-57, МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом "Кинжал" и новый транспортник Ил-76МД-90А. Всего в авиационной части парада примут участие более 70 самолетов и вертолетов.