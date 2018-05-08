«Специальных «парктроников» у «Арматы» нет»

В День Победы по брусчатке Красной площади пройдет более 150 боевых машин. Есть ли у «Арматы» специальные датчики-парктроники, помогающие держать интервал? Сколько километров надо проехать механику-водителю, чтобы не растеряться в решающий момент? Как технике придать парадный лоск и почему тренировки начинаются с «пристрелки»? Об этих и других секретах работы расчетов «Известиям» рассказал заместитель начальника автобронетанковой службы Западного военного округа Руслан Попов, который руководит подготовкой и прохождением военной техники на параде Победы.

— Когда начинается подготовка к этому празднику?

— Вооружение и военная техника к параду Победы готовится в три этапа. Подготовка к нынешнему параду началась в декабре 2017 года, когда на подмосковном полигоне Алабино собрали личный состав и технику. Там в ходе первых тренировок отобрали людей, которым выпала честь 9 мая пройти по Красной площади. С 1 марта по 20 апреля продолжался второй этап — это уже непосредственно подготовка парадных расчетов. Третий этап — это ночные тренировки в Москве. За ними мог наблюдать весь город.

— В чем особенности таких тренировок?

— Расчеты должны хорошо знать технику, управлять ею и уметь ее обслуживать. Знания, полученные в ходе подготовки к параду, военнослужащим пригодятся при прохождении дальнейшей службы в своих частях. За шесть месяцев они стали профессионалами, досконально знающими свои боевые машины.

— Кем комплектовались парадные расчеты?

— У нас есть и офицеры, и солдаты-контрактники, и солдаты, служащие по призыву.

— Всегда удивляет, как технике удается держать строй. Есть ли у механиков-водителей парадных расчетов свои секреты?

— Точное соблюдение строя достигается тренировками. Есть целая методика, проверенная годами. На параде надо держать интервал в 12 м между машинами и 30 м между расчетами. Для начала боевые машины выстраиваются на площадке через нужные интервалы – это помогает экипажам изучить строй. Мы называем этот процесс «пристрелкой». Потом начинаем движение, учась держать интервал. В начале тренировок мы используем специальные приспособления — метки, нанесенные, например, на лобовые стекла автомобилей. Они повторяют контуры и габариты впереди идущей машины на нужном расстоянии. Поэтому водитель или механик-водитель сразу видит, правильно ли он держит дистанцию. Так, если впереди идущая машина выходит за контур метки, значит, он подошел слишком близко.

— Долго так надо тренироваться?

— Сейчас все механики-водители отлично ориентируются без подсказок. Чтобы наработать навыки, на полигоне в Алабино они ежедневно проезжали в парадном строю от 24 до 36 км. Перед парадом все они становятся профессионалами, пройдя 600–650 км.

— Танки «Армата», БМП «Курганец-25» и БТР «Бумеранг» снабжены видеокамерами и другими техническими новинками. Есть ли на новой технике датчики, которые измеряют расстояние между боевыми машинами?

— Специальных парадных «парктроников» у «Арматы» и другой новой техники нет. Всё решает подготовка личного состава. Военнослужащий должен управлять машиной без электронных подсказок.

— БМП, танки и другую технику специально дорабатывали для участия в параде?

— Нет, это обычная техника, стоящая на вооружении обычных частей Вооруженных сил. Все новые образцы техники, включая новые танки «Армата» и БМПТ «Терминатор», зарекомендовали себя как надежные. Участвующие в параде машины хоть сейчас готовы к выполнению боевых задач. Хотя, конечно, мы придали им особый, парадный лоск. Например, специальными средствами зачернили колеса и гусеницы, чтобы они выглядели эффектно.

— Раньше бамперы, решетки радиаторов, ободки на дисках колес и ряд других деталей машин красили в белый цвет, чтобы придать праздничный вид. Почему от этого отказались сейчас?

— В этом году всю технику покрасили в зеленый цвет — этот оттенок максимально приближен к тому, который использовали во время Великой Отечественной войны. Таким образом мы еще раз напоминаем о тех годах. В глаза это сразу не бросается, но это придает технике строгий, парадный вид.

— Зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» на базе двухзвенных гусеничных транспортеров покрашены в белый камуфляж. На бортах — изображение белых медведей. Почему для них было сделано исключение?

— Светлая северная окраска этих машин сразу бросается в глаза. Это должно показать их принадлежность к арктическим силам. Тем самым мы подчеркиваем, что небо Арктики надежно защищено.

— Георгиевские ленточки с символикой парада Победы наносили на броню по трафарету?

— Нет, это специальные наклейки, если поближе подойти, это можно разглядеть.

— Тяжелая гусеничная техника не портит асфальт на улицах Москвы?

— В зависимости от давления на грунт боевой машины на гусеницы ставятся полиуретановые или резиновые накладки. Они сохраняют асфальтобетонное покрытие. Жалоб от столичных коммунальщиков или жителей мы не получали. Москвичи нас встречают с радостью, просят подвезти на броне, так что народ и армия едины.