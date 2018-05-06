Генеральная репетиция парада Победы в Москве прошла без участия авиации

Авиационную часть генеральной репетиции парада Победы в Москве отменили из-за неблагоприятных метеоусловий на маршрутах пролета авиации, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что вся воздушная техника взлетела с аэродромов базирования, но из-за плохих погодных условий репетиция была отменена, передает ТАСС.

Генеральная репетиция парада Победы началась на Красной площади в 10:00 мск 6 мая. Ожидалось, что в ней примут участие 75 самолетов и вертолетов. В их числе впервые — пара истребителей пятого поколения Су-57.

Утром 6 мая МЧС распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Москве. В ведомстве сообщили, что в ближайшие несколько часов в Москве ожидается гроза и усиление ветра до 18 м/с.