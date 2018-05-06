Прямой эфир

Генеральная репетиция парада Победы в Москве прошла без участия авиации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиационную часть генеральной репетиции парада Победы в Москве отменили из-за неблагоприятных метеоусловий на маршрутах пролета авиации, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что вся воздушная техника взлетела с аэродромов базирования, но из-за плохих погодных условий репетиция была отменена, передает ТАСС.

Генеральная репетиция парада Победы началась на Красной площади в 10:00 мск 6 мая. Ожидалось, что в ней примут участие 75 самолетов и вертолетов. В их числе впервые — пара истребителей пятого поколения Су-57.

Утром 6 мая МЧС распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Москве. В ведомстве сообщили, что в ближайшие несколько часов в Москве ожидается гроза и усиление ветра до 18 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генеральная репетиция парада Победы проходит в Москве
Движение в центре Москвы перекроют 6 мая из-за генеральной репетиции парада

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017