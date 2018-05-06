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МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в столице.

В ведомстве сообщили, что в ближайшие несколько часов в Москве ожидается гроза и усиление ветра до 18 м/с.

«Центральным УГМС 6 мая в Москве прогнозируется дождь, гроза с порывами ветра до 18 м/с. Обходите шаткие конструкции, паркуйтесь вдали от деревьев. Будьте осторожны!» –– говорится в смс-рассылке МЧС.

Ранее ведомство напоминало москвичам, что во время грозы нельзя находиться у водоемов, также молнии могут ослепить водителей и спровоцировать ДТП.

Накануне Гидрометцентр объявил в столице «желтый» уровень погодной опасности.

6 мая в столице ожидается облачная погода с дождями и грозами, максимальная температура воздуха составит +20 градусов.

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