МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в столице.

В ведомстве сообщили, что в ближайшие несколько часов в Москве ожидается гроза и усиление ветра до 18 м/с.

«Центральным УГМС 6 мая в Москве прогнозируется дождь, гроза с порывами ветра до 18 м/с. Обходите шаткие конструкции, паркуйтесь вдали от деревьев. Будьте осторожны!» –– говорится в смс-рассылке МЧС.

Ранее ведомство напоминало москвичам, что во время грозы нельзя находиться у водоемов, также молнии могут ослепить водителей и спровоцировать ДТП.

Накануне Гидрометцентр объявил в столице «желтый» уровень погодной опасности.

6 мая в столице ожидается облачная погода с дождями и грозами, максимальная температура воздуха составит +20 градусов.