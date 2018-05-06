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Генеральная репетиция парада Победы проходит в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Главная тренировка парада Победы проходит в воскресенье, 6 мая, на Красной площади. Как рассказали в Минобороны России, генеральная репетиция до мельчайших подробностей повторит все моменты торжественного мероприятия, которое пройдет 9 мая.

В тренировке и самом параде Победы принимают участие 13 тыс. военнослужащих, более 150 единиц современного вооружения и военной техники, а также 75 самолетов и вертолетов. В состав 33 парадных расчетов пешей колонны входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военных вузов, юнармейцы, а также представители Росгвардии, МЧС и ФСБ.

В воздушной части парада будут участвовать 73 летательных аппарата — по числу лет, прошедших с 1945 года. Это экипажи оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.

Ранее сообщалось, что впервые в этом году в параде примет участие пара истребителей пятого поколения Су-57. Также новинкой воздушного строя станут два авиационных комплекса «Кинжал» — самолеты МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами.

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