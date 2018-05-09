Украинский суд разрешил националистам 9 мая патрулировать улицы Киева

Окружной административный суд Киева отклонил иск Института правовой политики и социальной защиты с требованием запретить 9 мая патрулирование столицы представителями движения ОУН-УПА (организация запрещена в РФ).

Как сообщает «Газета.ру», националисты заявили, что «выиграли суд» у директора института Елены Бережной, которая хотела предотвратить патрулирование «с целью выявления антиукраинского элемента».

«Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия» ранее подала заявку на шествие в Киеве 9 мая. Националисты также пригрозили сжечь украинский телеканал «Интер» после анонса концерта к 9 Мая.

С 2015 года на Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, в который проводят мероприятия, посвященные победе во Второй мировой войне. 9 Мая остался государственным праздником, но перестал быть выходным днем.