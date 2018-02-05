Наци в городе

За несколько лет, прошедших со времен госпереворота 2014 года, украинцы уже успели привыкнуть к марширующим по Киеву и другим городам страны молодым людям с разного рода атрибутикой: факелами, руническими символами, нацистской символикой. И всё же случившийся в конце января марш представителей «Национальной дружины» привлек к себе особое внимание. Несколько сотен бойцов, одетых в единообразную форму и готовых взять на себя функции обеспечения порядка на улицах страны, не оставляли пространства для полета фантазии: на Украине появились «штурмовики». Откуда они взялись, кому подчиняются и какую роль будут играть в политической и общественной жизни Украины, попытался разобраться портал iz.ru.

Откуда эти люди

Парамилитарные формирования — явление для Украины уже не новое.

Первые подобного рода организации на Украине появились в 1990-е годы прошлого века. Хорошо известно, что в первую чеченскую войну на стороне террористов воевали украинские добровольцы из числа бойцов УНА-УНСО (запрещенная в России решением суда организация). Что они там делали? Дело в том, что украинскому националисту, для того чтобы считаться таковым, нет нужды забивать себе голову идеологией построения нации. Достаточно одного: бороться с Россией. Причем неважен даже исторический период — СССР или РФ.

К концу 1990-х УНА-УНСО реальной силы уже не представляла, однако парамилитарные организации размножались и усиливались: их выдавали за молодежные движения при партиях. Так возник «Патриот» при Социал-национальной партии Украины (позднее она стала называться Всеукраинским объединением «Свобода»), который уже в 2004 году перерос рамки молодежного крыла партии и начал доставлять некоторые неудобства умеренным националистам. Отколовшись от партии, «Патриот» стремительно стал маргинальным и вплоть до государственного переворота 2014 года не был заметен в украинской политике. Зато после революции достоинства — организация пережила в буквальном смысле второе рождение, сформировав из активистов «Патриота» печально известный добровольческий батальон «Азов».

Наци_5 Бойцы батальона специального назначения «Сич» перед отправкой на юго-восток Украины. 2015 год Фото: РИА Новости/Александр Максименко

Вообще именно «евромайдан» стал критически важным моментом для развития полувоенных организаций с нацистской идеологией: ослаб государственный контроль, размылась монополия на насилие, десятки тысяч человек прошли через боевые действия в Донбассе. А главное, силовики достигли важного соглашения с националистами и теперь негласно курируют организации, создаваемые «ветеранами» антитеррористической операции (АТО — так в Киеве называют боевые действия на юго-востоке Украины) или с их участием.

Такой организацией можно назвать С14 (или «Сич»). До 2013 года бойцы этого движения считались молодежной организацией «Свободы», затем отделились, довольно быстро перешли под контроль Службы безопасности Украины (СБУ) и стали использоваться спецслужбами для незаконных операций. Обычно это силовое подавление протестной активности, однако есть примеры и посерьезнее: так, активистов С14 подозревают в убийстве публициста Олеся Бузины.

Именно эти организации в последние месяцы активно пытаются легализоваться через механизм участия в охране правопорядка. К примеру, С14 и «Киевский союз ветеранов АТО» конкурируют между собой за право возглавлять «Муниципальную стражу». По форме участие предполагает совместное с полицией патрулирование и охрану объектов коммунальной собственности, но по факту признание и легализация этих формирований, поскольку для функционирования «Муниципальной стражи» выделяется финансирование из бюджета столицы.

Кто и на какие деньги

Общественная организация «Національні дружини» («Национальные дружины») — на Украине считается новым формированием. Однако это не совсем так: на сайте министерства юстиции Украины можно найти информацию о том, что зарегистрированы дружины были еще 25 мая прошлого года. С тех пор организация очень активно работала (хоть и не заявляла о себе в информационном поле): за неполный год «Национальные дружины» успели создать восемь региональных ячеек. На момент написания материала НД не представлены только в Волынской, Тернопольской, Закарпатской, Николаевской и Луганской областях Украины. Однако представители организации заявляют, что в текущем году полностью «закроют» все регионы Украины.

Кроме того, отсутствие медийной раскрутки НД компенсировали работой с населением. Уже несколько месяцев на сайте организации существует специальная форма на подачу жалобы в диапазоне от существования нелегального зала игровых автоматов до отказа обслуживать на украинском языке. Указывается, что на жалобы есть форма реакции на вызов выезжают физически крепкие ребята. К настоящему моменту обработано уже около сотни жалоб, в запасе еще 200.

Подобного рода деятельность решает сразу несколько взаимосвязанных задач. Для начала — это хорошая реклама, которая передается по «сарафанному радио». Кроме того, подобные акции позволяют проверить в деле новичков, источники портала iz.ru в этой структуре прямо указывают, что на этой стадии отсеивается немалое количество случайных людей, не готовых работать в кризисных ситуациях. Ну а самое главное, подобная «работа с населением» предполагает поиск новых точек финансирования: откровенный рэкет и крышевание бизнеса очень хорошо укладываются в идеологию подобных организаций.

Наци_4 Игорь Михайленко Фото: youtube.com

Насколько можно судить по косвенным признакам, «Национальные дружины» к настоящему моменту финансируются именно по тем схемам, которые были обкатаны предыдущими «молодежными движениями» («Патриот» отработал этот механизм еще в Харькове в начале двухтысячных). На некоторую преемственность в этом вопросе указывают такие факты: командиром и основателем НД является Игорь Михайленко, боец «Азова» и участник боевых действий в Донбассе. До начала своей карьеры в НД Михайленко состоял в «Патриоте».

А кроме того, в одном из интервью проговорился спикер партии «Национальный корпус» (политическое крыло движения «Азов») Роман Чернышов. Отвечая на вопрос о финансировании «Национальных дружин», Чернышов заявил, что движение «Азов», «куда входит много организаций», «поддерживают много людей, много представителей бизнеса со всей Украины». Любопытно, что этим заявлением Чернышова остался недоволен командир «Национальных дружин» Михайленко, по его версии, боевики НД содержат организацию на членские взносы и покупают форму самостоятельно.

Входная группа

Драматургия презентации дружинников, которая состоялась 28 января, очевидно, была тщательно просчитана. Параллели слишком очевидны и их совсем не пытались скрыть, наоборот, подчеркивали: форма, марш, знамена подразделений, их «освящение». Разумеется, в СМИ и социальных сетях «дружинников» тут же прозвали «штурмовиками».

Однако логика громкой презентации «Национальных дружин» немного шире, чем просто реакция социальных сетей и присутствие в информационном поле страны. Дело в том, что «Национальные дружины» меняют свой статус. Из обычной общественной организации, которых на Украине тысячи, она становится общественным формированием по охране порядка. В законе Украины «Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы» предусмотрена такая возможность, однако раньше законом пользовались в основном частные охранные предприятия, чтобы таким образом легально вооружать своих сотрудников травматическим оружием.

Помимо прочего, в законе есть пункты, которые в совокупности с видеорядом презентации новоявленных «дружинников» заставили общественность высказать тревогу. Согласно букве закона, бойцы «Национальной дружины» получают некоторые расширенные права, которые до нынешнего момента были только о правоохранительных органов. После смены статуса бойцы смогут:

— Проверять документы у граждан;

— Задерживать и/или доставлять правонарушителей в отделение полиции или в свой штаб. Правда, оговаривается, что в обоих случаях «дружинников» должны сопровождать сотрудники полиции;

— Проверять документы у водителей;

— Применять физическую силу, газовое или травматическое оружие и спецсредства для самозащиты и защиты граждан, административных зданий, предупреждения массовых беспорядков.

Иными словами, на Украине создается полноценная военизированная структура, которая будет дублировать функции полиции. А в иных случаях — бойцам НД вполне можно будет поручать «грязную работу» по разгонам митингов и превентивному подавлению инакомыслия. Подтверждается это косвенными фактами: в частности, в анкете на сайте организации, которую предлагается заполнить желающим пополнить ряды бойцов «Национальной дружины», есть пункт о наличии собственного оружия.

Причем нельзя сказать, что вокруг статуса «украинских штурмовиков» ведется широкая общественная дискуссия. Процесс уже запущен: региональные отделения в Луцке и Черкассах уже перерегистрированы, в Киеве процесс на финальной стадии, затем подтянутся и остальные области. Впрочем, пока есть основания предполагать, что до определенного момента «дружинники» не будут активно вмешиваться в работу полиции.

«Мы с ними встречались и поняли, что они заинтересованы скорее в распространении информации о себе, а не в патрулировании улиц с полицейскими», — рассказал журналистам начальник столичного управления по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению правопорядка и муниципальной безопасности Олег Куявский. Командир «Национальных дружин пока эти предположения подтверждает: «Полиция не справляется с охраной правопорядка. Мы не будем с ними тратить время на патрулирование улиц. Работа будет точечной, если мы знаем, что есть подпольные казино или кто-то рисует граффити, рекламируя наркотики, мы будем таких даже не бить, а просто придерживать до приезда полиции».

Реакция на «штурмовиков»

Однако этим заявлениям мало кто верит. Даже Freedom House высказала публичные сомнения в отношении «Национальных дружин». «Всё это не ново, как и заявления, что они готовы применять силу. Не является чем-то новым и то, что люди готовы выходить на улицу и действовать силовыми методами, чтобы защищать свое видение «традиционных ценностей» или других размытых слоганов», — цитируют СМИ оценку правозащитников.

Наци_1 Илья Кива Фото: commons.wikimedia.org/Stavok

Против высказался и такой одиозный персонаж украинской политики, как Илья Кива: «Сегодня «Национальные дружины» не нарушают закон. Но неизвестно, что будет завтра или через полгода. Так как многие из них имеют опыт боевых действий, умеют обращаться с оружием. Им на транспорт, спецодежду и заработные платы выделены миллионы гривен. Вообще это подталкивает к мысли, что если одна из партий будет недовольна своим результатом на выборах, ЦИК может оказаться заблокированной».

Надо сказать, что беспокойство правозащитных организаций и политиков вполне оправданно. «Национальные дружины» уже пытались вмешаться в ход украинской политики в регионах. К примеру, в Черкассах бойцы организации блокировали депутатов горсовета в зале заседаний и пригрозили, что оттуда никто не выйдет, пока депутаты не примут городской бюджет в «правильной» редакции. «Эти ребята защищали Украину и они — часть территориальной общины», — прокомментировал действо председатель координационного совета участников АТО Черкасской области Александр Тихонов. К слову, после одобрения бюджета горсовет Черкасс также проголосовал и за самороспуск.

Кому выгодно

К настоящему моменту — самый главный вопрос заключается в том, кому именно подконтрольна эта новая военизированная структура, кто из действующих политиков является основным бенефициаром создания «Национальной дружины». Удивительно, но в этом вопросе ясности сейчас нет практически никакой. В подавляющем большинстве специалисты по украинской политике поспешили связать создание «Национальных дружин» с главой министерства внутренних дел Украины Арсеном Аваковым. Но предположение это строится пока только на одном факте: Аваков действительно имеет подконтрольные формирования, которые стали своего рода предтечей «Национальных дружин», речь идет о добровольческом батальоне «Азов» и «Национальном корпусе Украины» (лидером последнего является давний соратник главы МВД Андрей Билецкий).

Однако от фигуры Билецкого поспешил отмежеваться в ходе пресс-конференции, посвященной презентации «Национальных дружин», сам командир этой структуры Игорь Михайленко. По его версии, отличия НД от «Национального корпуса» очевидны: дружинники не хотят идти в политику. «Общественная организация, которой руковожу я, по большому счету занимается просто жизненно необходимыми вопросами. Не более того. У них задача одна, у нас задача совсем другая», — заметил Михайленко.

Наци_2 Андрей Билецкий Фото: РИА Новости/Александр Максименко

Кроме того, любопытно, что в отношении «Национальных дружин» довольно негативно высказывается и сам Аваков. По его мнению, на Украине «есть только одна монополия на применение силы — государственная: Национальная гвардия, Национальная полиция, ВСУ. Все остальные парамилитарные образования, которые пытаются себя позиционировать на улицах городов, не являются законными».

Понятно, что министр внутренних дел может быть не вполне откровенен в своих замечаниях, но на Украине уже бытует версия о том, что ранее подконтрольные главе МВД подразделения вышли из-под его контроля и теперь живут собственными политическими устремлениями. Так или иначе, пока что гипотетическая «автономность» «Национальной дружины» от министра внутренних дел Украины не имеет большого значения.

Главное — очевидно, что этот проект снова создается под выборы. До президентских — остается полгода, до парламентских немногим более полутора лет. Так что у официально зарегистрированных «штурмовиков» остается немало времени на отработку сценария: власть не может обеспечить порядок, гражданам приходится брать дело в свои руки. Либо же — они вполне сознательно собираются занять нишу национал-социалистов и полностью скопировать их стилистику работы. И в этом случае навскидку и не скажешь, какой из сценариев для Украины действительно хуже.