Украинские радикалы напали на часовню православной церкви в центре Киева

Радикалы из националистической организации С14 («Сич») напали на часовню православной церкви в центре Киева, срезав циркулярной пилой информационный стенд часовни Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом националисты заявили в своих соцсетях в четверг, 25 января.

С14 считает, что церковь захватила землю на территории археологических раскопок древней Десятинной церкви возле Национального музея истории Украины, сообщает ТАСС.

8 января неизвестные закрасили красной краской памятные таблички, установленные на стенах Спасо-Преображенского храма в украинском городе Чернигове.

10 января радикалы напали на храмы Украинской православной церкви Московского патриархата в центре Одессы и обклеили стены. На наклейках было написано «Осторожно, Московский патриархат!», а также указано расстояние до Москвы в километрах.