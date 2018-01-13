В Киеве совершено очередное нападение на Российский центр науки и культуры

Неизвестные повесили замок и заблокировали с помощью цепей вход в здание Российского центра науки и культуры (представительство Россотрудничества) в Киеве. Были наклеены листовки с антироссийским содержанием, сообщает посольство РФ на Украине.

По данным российской дипмиссии, инцидент произошел утром в субботу, 13 января. В посольстве подчеркнули, что «возмущены очередной хулиганской выходкой в отношении центра». Дипломаты заявили, что «провокации против Российского центра науки и культуры в Киеве приобрели системный характер», пишет ТАСС.

Здание Россотрудничества не первый раз подвергается нападениям. Так, в ночь на 7 января неизвестные облили его краской и обклеили листовками. В ночь на 27 августа 2016 года националисты забросали российский центр дымовыми шашками и нанесли на стены свою символику.

Портал iz.ru писал о том, что 8 января около 30 человек в балаклавах заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры и перекрыли шлагбаум. На странице националистической группировки С14 в Facebook было сказано, что радикалы проводят «акцию против ФСБ».

Атаке вандалов также подвергаются учреждения Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). В начале января националисты закрасили красной краской памятные таблички, установленные на стенах Спасо-Преображенского храма в украинском городе Чернигове. Сообщалось о нападениях и на одесские храмы. Активисты С14 сообщили о своих намерениях продолжить акции против (УПЦ МП).

Сообщается, что, несмотря на многочисленные инциденты, Национальная полиция Украины не расследует должным образом факты нападений радикалов.