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Радикалы обещают новые акции против Украинской православной церкви

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Фото: TASS/Zuma/Serg Glovny
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Активисты националистической организации С14 намерены продолжить акции против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом во вторник, 9 января, передает интернет-издание «Обозреватель».

Координатор С14 Маркиян Яциняк рассказал, теперь акции С14 будут более масштабными и продолжительными. Как передает «РИА Новости», радикалы требуют на государственном уровне обозначить, что «УПЦ МП — это филиал Русской православной церкви». Кроме того, Яциняк заявил, что «Киево-Печерская лавра должна быть украинской».

Портал iz.ru писал о том, что 8 января радикалы заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры. Националисты заявили, что акция направлены «против ФСБ». Переговоры с ними вел митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Спустя некоторое время активисты С14 разблокировали вход.

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