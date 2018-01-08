На Украине националисты заблокировали Киево-Печерскую лавру

На Украине около 30 представителей радикальной организации «С14» заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры и перекрыли шлагбаум. Об этом в понедельник, 8 января, пишут местные издания.

Сообщается, что неизвестные пришли к Киево-Печерской лавре с баннерами «Долой ФСБ». Отмечается, что на встречу к радикалам вышли около 25 священнослужителей. Возле лавры также находятся правоохранители.

Как передает ТАСС, националисты устроили протест после того, как в лавре отказались отпевать погибших участников силовой операции в Донбассе.

Портал iz.ru писал о том, что представители организации «Черный комитет» в рождественскую ночь напали на Российский центр науки и культуры в Киеве. Радикалы облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде. Кроме того, злоумышленники оставили у входа в учреждение листовки с экстремистскими призывами.