Жительница Украины избила соседку двумя гусями

Жительница украинского города Богодуховка избила 60-летнюю соседку двумя живыми гусями. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Конфликт возник из-за домашних птиц, которые и стали орудием избиения.

Пострадавшая обратилась в суд.

Как рассказала адвокат одной из участниц конфликта, потерпевшей нанесли два удара гусями.

«Несмотря на то что потерпевшая получила два удара гусями по 2 кг каждый с широким замахом из-за плеча, она осталась стоять на месте, а ей, между прочим, 60 лет», — рассказала юрист.

Отмечается, что экспертиза признала гусей «тупыми твердыми предметами ограниченной поверхности».

27 декабря портал iz.ru опубликовал видео драки мужчины со свиньей на крыше грузовика в Киевской области. О причине конфликта не сообщалось.