Жительница Украины избила соседку двумя гусями
Жительница украинского города Богодуховка избила 60-летнюю соседку двумя живыми гусями. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Конфликт возник из-за домашних птиц, которые и стали орудием избиения.
Пострадавшая обратилась в суд.
Как рассказала адвокат одной из участниц конфликта, потерпевшей нанесли два удара гусями.
«Несмотря на то что потерпевшая получила два удара гусями по 2 кг каждый с широким замахом из-за плеча, она осталась стоять на месте, а ей, между прочим, 60 лет», — рассказала юрист.
Отмечается, что экспертиза признала гусей «тупыми твердыми предметами ограниченной поверхности».
27 декабря портал iz.ru опубликовал видео драки мужчины со свиньей на крыше грузовика в Киевской области. О причине конфликта не сообщалось.