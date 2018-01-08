На Украине задержан предполагаемый убийца правозащитницы Ноздровской

На Украине задержан подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Как передает РЕН ТВ, мужчина признался в содеянном.

По словам журналиста Айдера Муждабаева, предполагаемым убийцей оказался родственник Дмитрия Россошанского, который в сентябре 2015 года на автомобиле насмерть сбил родную сестру Ноздровской. Правозащитница в последнее время занималась расследованием обстоятельств ее гибели.

Портал iz.ru писал о том, что 1 января тело правозащитницы с ножевыми ранениями обнаружили в реке в селе Демидов в Вышгородском районе. О ее пропаже стало известно 29 декабря.

По словам родственников правозащитницы, перед смертью она неоднократно получала угрозы от родственников Россошанского. Похороны Ноздровской состоятся 9 января.