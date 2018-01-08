Украинские радикалы напали на Центр науки и культуры РФ в Киеве

Представители организации «Черный комитет» в рождественскую ночь напали на Российский центр науки и культуры в украинской столице, сообщил в воскресенье сотрудник центра.

«Радикалы облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде. Мы оттирали его полдня. Нанесен значительный материальный ущерб», — приводит слова представителя центра «РИА Новости».

По словам собеседника агентства, это не первый случай нападения на здание центра «и, как показывает практика, вряд ли кто-то будет их [хулиганов] искать».

Злоумышленники оставили у входа в центр листовки с экстремистскими призывами и требованиями прекратить деятельность всех российских структур на Украине.









