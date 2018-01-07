Клинцевич назвал слова об «оккупации» Украины PR-кампанией для молодых

Заявления об «оккупации» Украины в годы пребывания в составе Советского Союза рассчитаны на молодежь, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Людей старшего поколения на этой мякине не проведешь: они прекрасно помнят, что народ на Украине жил в те годы богаче, зажиточнее, чем в России», — написал сенатор в Facebook.

Клинцевич отметил, что в Киеве продолжают копировать худшие советские образцы, а заявление о закреплении законом правопреемственности сегодняшней Украины и Украинской Народной Республики (УНР) «вообще не поддается осмыслению».

Ранее руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил признать «оккупацией» период пребывания Украины в составе СССР.