СБУ задержала экс-министра Крыма за работу «с оккупационными властями»

Служба безопасности Украины задержала в Киеве Петра Михальчевского, который был министром здравоохранения Крыма после вхождения региона в состав России.

У мужчины изъяли паспорт гражданина РФ, «служебное удостоверение» за подписью Аксенова (глава Крыма Сергей Аксенов – прим. iz.ru), а также другие документы, подтверждающие его сотрудничество с «оккупационными властями», сообщается на сайте украинского ведомства.

Кроме того, спецслужбы провели обыск по месту проживания Михальчевского в Киеве.

В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «посягательство на территориальную целостность Украины» и «госизмена».

После вхождения Крыма в состав России, Михальчевский недолго проработал на посту главы регионального Минздрава. В июне 2014 года он ушел в отставку.

Сергей Аксенов, занимавший тогда должность и.о. главы полуострова, раскритиковал чиновника за то, что гуманитарная помощь из России выставлялась на продажу, в больнице с пациентов взимали «взносы», а цены на лекарства в аптеках были завышены.