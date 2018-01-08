В Чернигове вандалы закрасили таблички православного храма

Неизвестные закрасили красной краской памятные таблички, установленные на стенах Спасо-Преображенского храма в украинском городе Чернигове. Об этом сообщила глава подкомитета Верховной рады по вопросам туризма, курортов и рекреации Анна Романова.

«Спасо-Преображенский собор — древнейший уцелевший православный храм в Восточной Европе. Собору уже почти 1000 [лет]», — написала Романова в Facebook.

Портал iz.ru писал о том, что в понедельник, 8 января, активисты националистической С14 заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры. Радикалы протестовали против отказа священников отпевать погибших в силовой операции в Донбассе военных.