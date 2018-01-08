Прямой эфир

В Чернигове вандалы закрасили таблички православного храма

0
Фото: РИА Новости/Виталий Залесский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестные закрасили красной краской памятные таблички, установленные на стенах Спасо-Преображенского храма в украинском городе Чернигове. Об этом сообщила глава подкомитета Верховной рады по вопросам туризма, курортов и рекреации Анна Романова.

«Спасо-Преображенский собор — древнейший уцелевший православный храм в Восточной Европе. Собору уже почти 1000 [лет]», — написала Романова в Facebook.

Портал iz.ru писал о том, что в понедельник, 8 января, активисты националистической С14 заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры. Радикалы протестовали против отказа священников отпевать погибших в силовой операции в Донбассе военных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинские радикалы разблокировали вход в Киево-Печерскую лавру
Украинские радикалы напали на Центр науки и культуры РФ в Киеве
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017