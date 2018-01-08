Украинские радикалы разблокировали вход в Киево-Печерскую лавру

Украинские радикалы из националистической организации С14 освободили въезд в Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщается на странице группировки в Facebook.

В понедельник, 8 января, около 30 человек в балаклавах заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры и перекрыли шлагбаум. На странице С14 в Facebook сказано, что радикалы проводят «акцию против ФСБ». На переговоры с демонстрантами вышел митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

В рождественскую ночь активисты националистической организации «Черный комитет» напали на Российский центр науки и культуры в Киеве.