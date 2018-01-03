Прямой эфир

Обвинительный акт по делу о трагедии 2 мая в Одессе направлен в суд

0
Фото: РИА Новости/Александр Полищук
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Одесской области Украины направила в суд обвинительный акт в отношении одного из фигурантов по делу о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, «гражданин Д. подозревается в подготовке к организации массовых беспорядков», а также «умышленных действиях и публичных призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержению конституционного строя». 

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. По данным СМИ, речь идет о гражданине Украины Сергее Долженкове, которого ранее суд оправдал по делу о беспорядках на Греческой площади. 

Однако сразу после объявления приговора Долженкова и россиянина Евгения Мефедова задержали по новому обвинению — в посягательстве на территориальную целостность Украины. Позже Мефедова собирались передать Донбассу, но при обмене пленными его не освободили, а вновь доставили в СИЗО Одессы.

Напомним, 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными фанатами из Харькова и Одессы, а также радикалами «евромайдана» — с другой. 

Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана». Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Одессе готовятся снести памятник Екатерине II
Музей холокоста и здание бывшей синагоги осквернили в Одессе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017