Обвинительный акт по делу о трагедии 2 мая в Одессе направлен в суд

Прокуратура Одесской области Украины направила в суд обвинительный акт в отношении одного из фигурантов по делу о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, «гражданин Д. подозревается в подготовке к организации массовых беспорядков», а также «умышленных действиях и публичных призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержению конституционного строя».

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. По данным СМИ, речь идет о гражданине Украины Сергее Долженкове, которого ранее суд оправдал по делу о беспорядках на Греческой площади.

Однако сразу после объявления приговора Долженкова и россиянина Евгения Мефедова задержали по новому обвинению — в посягательстве на территориальную целостность Украины. Позже Мефедова собирались передать Донбассу, но при обмене пленными его не освободили, а вновь доставили в СИЗО Одессы.

Напомним, 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными фанатами из Харькова и Одессы, а также радикалами «евромайдана» — с другой.

Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана». Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.