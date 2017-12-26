Музей холокоста и здание бывшей синагоги осквернили в Одессе

Неизвестные изрисовали антисемитскими надписями несколько зданий в Одессе, в том числе Музей холокоста и областной архив, который находится в бывшей синагоге. Об этом сообщает местное издание «Таймер».

«Надписи оскорбительного антисемитского содержания появились на ряде зданий Одессы, так или иначе связанных с еврейской диаспорой», — говорится в сообщении. Осквернены были Еврейский культурный центр, Музей холокоста на Большой Арнаутской улице и Бродская синагога, передает телеканал «Звезда».

Неизвестные в Одессе обрисовали ряд зданий антисемитскими надписямиhttps://t.co/ZhzAAfzC9j — Одесса NEWSC (@newsc_odessa) 26 декабря 2017 г.

Это уже не первый случай, когда в Одессе оскверняют еврейские святыни. В июле неизвестные злоумышленники написали оскорбления на синагоге на Угольной улице и бросили бутылку с коктейлем Молотова в действующую синагогу на улице Братьев Михновских, а в декабре прошлого года разбросали куски свинины и разлили краску в синагоге в Умани.