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Музей холокоста и здание бывшей синагоги осквернили в Одессе

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Фото: Global Look Press/Robert B. Fishman
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Неизвестные изрисовали антисемитскими надписями несколько зданий в Одессе, в том числе Музей холокоста и областной архив, который находится в бывшей синагоге. Об этом сообщает местное издание «Таймер».

«Надписи оскорбительного антисемитского содержания появились на ряде зданий Одессы, так или иначе связанных с еврейской диаспорой», — говорится в сообщении. Осквернены были Еврейский культурный центр, Музей холокоста на Большой Арнаутской улице и Бродская синагога, передает телеканал «Звезда».

Это уже не первый случай, когда в Одессе оскверняют еврейские святыни. В июле неизвестные злоумышленники написали оскорбления на синагоге на Угольной улице и бросили бутылку с коктейлем Молотова в действующую синагогу на улице Братьев Михновских, а в декабре прошлого года разбросали куски свинины и разлили краску в синагоге в Умани.

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