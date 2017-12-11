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Неизвестные пытались поджечь часовню на еврейском кладбище в Швеции

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Часовню на старом еврейском кладбище в шведском городе Мальме попытались поджечь неизвестные в понедельник, 11 декабря.

Об этом заявили представители полиции.

«Мы зарегистрировали заявление о попытке поджога. По нашим оценкам, целью злоумышленников было устроить пожар тем или иным способом», — цитирует его ТАСС.

Сейчас полиция занята сбором улик на месте преступления. Отмечается, что злоумышленники кидали в здание бутылки с зажигательной смесью.

Аналогичное преступление произошло в воскресенье, 10 декабря, в Гетеборге, где злоумышленники сожгли синагогу. За это преступление задержаны мигранты с Ближнего Востока.

В октябре портал iz.ru сообщил, что российский художник-акционист Петр Павленский поджог Центральный банк Франции (Banque de France). По его словам, он сделал это, чтобы напомнить всему миру о Великой французской революции и борьбе за свободу. Сейчас он находится под арестом в ожидании суда.

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