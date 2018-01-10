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Стало известно о нападении радикалов на православные храмы в Одессе

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Фото: ТАСС/Рюмин Александр
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Украинская православная церковь Московского патриархата обвинила радикалов в нападении на ее храмы в центре Одессы. Пресс-служба местной епархии сообщила, что группа из шести «агрессивных молодых людей обклеивала наклейками двери и стены» зданий.

Священнослужители и прихожане потребовали, чтобы они перестали делать это. Однако в ответ радикалы стали их оскорблять. Акцию они снимали на видео. Когда один из священников сорвал листовки, радикалы начали уговоривать его, чтобы им позволили окончить съемку для «видеоотчета».

Сообщается, что на наклейках было написано «Осторожно, Московский патриархат!», а также указано расстояние до Москвы в километрах. Представители епархии уверены, что это была «абсолютно проплаченная акция», передает «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о том, что 8 января активисты из националистической организации С14 заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры. Они пришли с баннерами «Долой ФСБ». Отмечается, что на встречу к радикалам вышли около 25 священнослужителей.

Кроме того, радикалы С14 обещали продолжить акции против Украинской православной церкви Московского патриархата. Националисты требуют на государственном уровне обозначить, что «УПЦ МП — это филиал Русской православной церкви».

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