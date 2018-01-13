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Неизвестные ограбили и осквернили храм Московского патриархата в Киеве

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Фото: pravlife.org
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В столице Украины неизвестные ограбили и осквернили храм Казанской иконы Божьей Матери, принадлежащий Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщили в пресс-службе Киевской митрополии.

«В ночь с 11 на 12 января был ограблен и осквернен храм в честь иконы Божией Матери Казанской <…> Храм находится на последней стадии строительства», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего, начат поиск преступников.

Этот инцидент стал не первым случаем осквернения храмов Московского патриархата на Украине. 10 января стало известно о нападении радикалов на церкви в Одесской области. Несколько агрессивных молодых людей обклеили наклейками двери и стены зданий. На наклейках было написано «Осторожно, Московский патриархат!». 8 января активисты из националистической организации «С14» заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры. Они пришли с баннерами «Долой ФСБ».

Также стало известно об ограблении Свято-Покровского храма в городе Черноморске Одесской области. В Одесской епархии УПЦ МП отметили, что в 2017 году было совершено 19 ограблений и осквернений православных храмов. Раскрыто только одно преступление.

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