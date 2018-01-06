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Патриарх Кирилл рассказал о признаках конца света

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Конец света, о котором упоминается в Библии, наступит одновременно с тем, когда общество людей перестанет быть жизнеспособным, что положит начало «тотальному господству зла», заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«В каком случае может наступить и вообще наступит конец света? В том случае, если человеческое общество перестанет быть жизнеспособным. Когда оно исчерпает ресурс к тому, чтобы существовать. В каком случае это может произойти? В том случае, если наступит тотальное господство зла», — приводит «РИА Новости» слова предстоятеля.

По словам патриарха, зло само по себе не жизнеспособно, система с доминирующим в ней злом не может существовать. Поэтому конец света наступит тогда, когда добро будет полностью вытеснено из человеческой жизни.

Признаками конца света, по словам Кирилла, является «безудержное нарастание» зла в обществе, оно характеризуется торжеством в глобальном масштабе точки зрения, которая не противопоставляет злу добро, а ставит их на одну доску.

Как отметил предстоятель, сегодня одной из важнейших функций Церкви является задача предупредить о надвигающемся конце, поскольку общество сегодня находится даже уже не в начале этого процесса. Если сегодня Церковь не будет «бить в колокола», предупреждать, то делать это будет просто некому, добавил патриарх Кирилл.

Как сообщал портал iz.ru, ранее в выступлении в преддверии Рождества патриарх Кирилл призвал творить добрые дела в канун этого праздника.

Напомним, в ночь на 7 января православные верующие празднуют Рождество Христово, в этот день кончается 40-дневный Рождественский пост. Патриарх Кирилл начнет праздничное богослужение за час до полуночи в храме Христа Спасителя.

 

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